Этот салат из "старой" капусты разлетается за минуты: секрет в особой заправке (видео)

Блюдо готовится из доступных овощей, а заправка делает его сытным и нежным одновременно

Весной белокочанную капусту обычно используют для горячих блюд. Ее тушат, добавляют к начинкам для пирожков или вареников. Особенно это касается "старой" зимней капусты, у которой плотная структура и насыщенный вкус. Но из нее можно приготовить и другое блюдо — свежий, хрустящий и освежающий салат.

Именно "старая" капуста придает салату приятный хруст. Благодаря сочетанию с корейской морковью, яйцами и нежной заправкой он получается сытным, но в то же время легким. Рецептом поделились на YouTube-канале "Віка — Прості Рецепти".

Ингредиенты:

Капуста белокочанная (зимняя, плотная) — 200 г

Морковь по-корейски — 100-120 г

Яйца вареные – 3 шт.

Лук фиолетовый — ½ небольшой головки

Майонез – 2 ст. л.

Кефир – 2-3 ст. л.

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Сахар – щепотка по желанию

Способ приготовления:

Капусту тонко нарезать и слегка помять с солью, чтобы она стала сочнее. Яйца разделить: белки нарезать соломкой, желтки размять вилкой. Фиолетовый лук нарезать очень тонко (можно слегка помять со щепоткой сахара). Соединить капусту, морковь, белки и лук. Для соуса к желткам добавить майонез, кефир и приправу или черный перец. Перемешать до нежной кремовой текстуры и заправить салат. Дать настояться 10-15 минут.

Как и с чем подавать

Этот салат станет идеальным дополнением к картофелю, свиным отбивным, запеченным куриным окорочкам, домашним котлетам, запеченной рыбе. Но так как он обладает очень насыщенным вкусом, то может быть и самостоятельным блюдом. В таком случае для большей питательности можно добавить в салат тертый сыр "Гауда".