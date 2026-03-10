Легкий и быстрый десерт без хлопот: ленивый пирог с творогом и ягодами (видео)
Вкусная и аппетитная выпечка
Выпечка бывает разной – от классических домашних кексов с ягодами до сложных тортов с кремом и глазурью. Но сегодня мы предлагаем простой, быстрый и невероятно вкусный ленивый пирог, не требующий длительного замешивания теста. Для этого следует выбирать свежие яйца, качественный творог и спелые, сочные ягоды – это определяет аромат и текстуру десерта. Чтобы пирог получился нежным и равномерно пропеченным, важно не перебивать тесто на высокой скорости и использовать антипригарный пергамент для выпечки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить пирог с ягодами
Ингредиенты:
• яйца – 4 шт.;
• сахар – 200 г;
• ванильный сахар – 1 ст.л.;
• кефир теплый – 300 мл;
• сливочное масло – 100 г;
• мука – 300 г;
• разрыхлитель — 7 г;
• творог – 300 г;
• ягоды любые – 250-300 г;
• сахарная пудра для посыпки – по желанию;
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до светлой и пышной массы.
- Добавить кефир, растопленное сливочное масло, муку и разрыхлитель, перемешать на невысокой скорости до однородности.
- Выложить тесто на противень, застеленный антипригарным пергаментом.
- Распределить сверху творог и ягоды.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут до золотистой корочки.
- Готовый пирог охладить и посыпать сахарной пудрой перед подачей.
Как и с чем подавать
Пирог лучше всего подавать полностью охлажденным, посыпанным сахарной пудрой. Его можно разрезать на порционные кусочки и дополнить свежими ягодами или мятными листиками для более эффектной подачи. Также десерт отлично смешивается с чаем, кофе либо легким фруктовым соусом. Для торжественного стола можно оформить порционно на тарелке с маленьким слоем ягодного пюре либо крема.