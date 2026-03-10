Легкий и быстрый десерт без хлопот: ленивый пирог с творогом и ягодами (видео)

Вкусная и аппетитная выпечка

Выпечка бывает разной – от классических домашних кексов с ягодами до сложных тортов с кремом и глазурью. Но сегодня мы предлагаем простой, быстрый и невероятно вкусный ленивый пирог, не требующий длительного замешивания теста. Для этого следует выбирать свежие яйца, качественный творог и спелые, сочные ягоды – это определяет аромат и текстуру десерта. Чтобы пирог получился нежным и равномерно пропеченным, важно не перебивать тесто на высокой скорости и использовать антипригарный пергамент для выпечки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить пирог с ягодами

Ингредиенты:

• яйца – 4 шт.;

• сахар – 200 г;

• ванильный сахар – 1 ст.л.;

• кефир теплый – 300 мл;

• сливочное масло – 100 г;

• мука – 300 г;

• разрыхлитель — 7 г;

• творог – 300 г;

• ягоды любые – 250-300 г;

• сахарная пудра для посыпки – по желанию;

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до светлой и пышной массы. Добавить кефир, растопленное сливочное масло, муку и разрыхлитель, перемешать на невысокой скорости до однородности. Выложить тесто на противень, застеленный антипригарным пергаментом. Распределить сверху творог и ягоды. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут до золотистой корочки. Готовый пирог охладить и посыпать сахарной пудрой перед подачей.

Как и с чем подавать

Пирог лучше всего подавать полностью охлажденным, посыпанным сахарной пудрой. Его можно разрезать на порционные кусочки и дополнить свежими ягодами или мятными листиками для более эффектной подачи. Также десерт отлично смешивается с чаем, кофе либо легким фруктовым соусом. Для торжественного стола можно оформить порционно на тарелке с маленьким слоем ягодного пюре либо крема.