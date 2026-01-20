Просто, сытно, сбалансированно: салат с тунцем и яйцом за 20 минут (видео)
Вкусная и сытная закуска
Тунец – это морская рыба с плотным, питательным мясом, которую используют в салатах, пасте, сэндвичах и часто запекают вместе с овощами. В средиземноморской кухне его ценят за нейтральный вкус и высокое содержание белка, что позволяет сочетать рыбу с разными соусами и добавками.
Но сегодня мы предлагаем быстрый и практичный вариант – высокобелковый салат с тунцом и яйцом без сложной термической обработки. Для удачного результата важно выбирать качественный тунец в собственном соку и правильно отваривать яйца, чтобы сохранить нежную текстуру и чистый вкус блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "annafit__".
Как приготовить салат с тунцом
Ингредиенты:
- свежие огурцы — 250 г;
- тунец в собственном соке – 180 г;
- яйца — 2 шт.;
- луковица – 1 маленькая;
- консервированная кукуруза — 80 г;
- мягкий сыр — 1 ст. л.;
- греческий йогурт или сметана – 2 ст. л.;
- корнишоны — 2-3 шт.;
- лимонный сок и цедра – из 1/2 лимона;
- каперсы – 1 ч. ложка;
- горчица — 1 ч. ложка;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Отварить вкрутую яйца, остудить и нарезать средними кусочками.
- Нарезать огурцы тонкими кружочками или полукольцами.
- Нарезать полукольцами лук и замочить в воде с яблочным уксусом на 10–15 минут.
- Слить жидкость из тунца и разобрать его вилкой.
- Смешать в миске огурцы, яйца, лук, тунец и кукурузу.
- Отдельно смешать мягкий сыр, йогурт или сметану, измельченные корнишоны, лимонный сок и цедру, каперсы и горчицу.
- Добавить заправку в салат, посолить, поперчить и аккуратно перемешать.
Как и с чем подавать
Салат лучше всего подавать охлажденным, выложив в глубокую тарелку или порционные лоханки. Для подачи его можно украсить зеленью, свежемолотым перцем или несколькими ломтиками корнишона. Он хорошо сочетается с цельнозерновым хлебом, хрустящими гренками или как самостоятельное блюдо без гарнира. По желанию салат можно подать на листьях салата или дополнить отварной фасолью или авокадо.
Этот салат – пример того, как из простых ингредиентов можно получить питательное и современное блюдо. Он легко адаптируется под различные диетические потребности и не требует сложной подготовки.