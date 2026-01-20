Просто, сытно, сбалансированно: салат с тунцем и яйцом за 20 минут (видео)

Вкусная и сытная закуска

Тунец – это морская рыба с плотным, питательным мясом, которую используют в салатах, пасте, сэндвичах и часто запекают вместе с овощами. В средиземноморской кухне его ценят за нейтральный вкус и высокое содержание белка, что позволяет сочетать рыбу с разными соусами и добавками.

Но сегодня мы предлагаем быстрый и практичный вариант – высокобелковый салат с тунцом и яйцом без сложной термической обработки. Для удачного результата важно выбирать качественный тунец в собственном соку и правильно отваривать яйца, чтобы сохранить нежную текстуру и чистый вкус блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "annafit__".

Как приготовить салат с тунцом

Ингредиенты:

свежие огурцы — 250 г;

тунец в собственном соке – 180 г;

яйца — 2 шт.;

луковица – 1 маленькая;

консервированная кукуруза — 80 г;

мягкий сыр — 1 ст. л.;

греческий йогурт или сметана – 2 ст. л.;

корнишоны — 2-3 шт.;

лимонный сок и цедра – из 1/2 лимона;

каперсы – 1 ч. ложка;

горчица — 1 ч. ложка;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварить вкрутую яйца, остудить и нарезать средними кусочками. Нарезать огурцы тонкими кружочками или полукольцами. Нарезать полукольцами лук и замочить в воде с яблочным уксусом на 10–15 минут. Слить жидкость из тунца и разобрать его вилкой. Смешать в миске огурцы, яйца, лук, тунец и кукурузу. Отдельно смешать мягкий сыр, йогурт или сметану, измельченные корнишоны, лимонный сок и цедру, каперсы и горчицу. Добавить заправку в салат, посолить, поперчить и аккуратно перемешать.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать охлажденным, выложив в глубокую тарелку или порционные лоханки. Для подачи его можно украсить зеленью, свежемолотым перцем или несколькими ломтиками корнишона. Он хорошо сочетается с цельнозерновым хлебом, хрустящими гренками или как самостоятельное блюдо без гарнира. По желанию салат можно подать на листьях салата или дополнить отварной фасолью или авокадо.

Этот салат – пример того, как из простых ингредиентов можно получить питательное и современное блюдо. Он легко адаптируется под различные диетические потребности и не требует сложной подготовки.