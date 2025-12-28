Укр

Секрет вкусной печени: рулетики с сырной начинкой, которые покорят всех (видео)

Мария Швец
Печеночные рулетики
Печеночные рулетики. Фото instagram.com

Бюджетная и вкусная закуска

Печень – это чрезвычайно полезный продукт, богатый железом, витаминами A и B, белоком. Из нее готовят самые разнообразные блюда: паштеты, котлеты, запеканки, а самый популярный вариант – жареная печень с луком. Но сегодня мы предлагаем сделать нежные рулетики с сыром, которые станут сытным и изысканным блюдом для семейного обеда или праздничного стола. Этот рецепт прост, но смотрится очень аппетитно и прекрасно вкушает. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vistovovska_cooking".

При выборе печени обращайте внимание на ее цвет и запах: свежий продукт имеет равномерный насыщенный цвет без темных пятен и приятный, легкий запах.

Как приготовить печеночные рулетики

Ингредиенты:

  • печень – 700 г;
  • яйца – 2-3 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • молоко – 200 мл;
  • мука – 3-5 ст. л.;
  • масло – 50 мл;
  • соль, перец – по вкусу;
  • плавленые сырки – 3-5 шт.;
  • майонез – 2-3 ст. л.;
  • чеснок – 1 зубчик.

Способ приготовления:

  1. Печень промыть, обсушить и измельчить в блендере вместе с яйцами, луком, молоком, солью и перцем.
  2. Добавить муку и тщательно перемешать в однородное тесто.
  3. На разогретой сковороде с маслом жарить тесто небольшими блинчиками с обеих сторон золотистого цвета.
  4. Для начинки сырки натереть, смешать с майонезом и измельченным чесноком.
  5. На готовые блины выложить сырную массу и завернуть их рулетиками.
  6. Рулетики можно слегка подогреть на сковороде или в духовке перед подачей.

Как и с чем подавать:

Подавайте рулетики тёплыми, нарезав порционными кусочками. Они хорошо сочетаются со свежими овощными салатами, картофельным пюре или запеченными овощами. Для украшения можно использовать зелень петрушки или укропа, а также слегка натертого сыра сверху. Соусы на основе сметаны или йогурта придадут блюду нежности и подчеркнут вкус печени.

Это блюдо станет любимым в семье, ведь сочетает пользу печени с нежностью сыра и легкой текстурой блинов.

