Гречка по-пански с фаршем и овощами: обычная каша с ресторанным вкусом (видео)

Мария Швец
Автор
Гречка по-пански
Гречка по-пански.

Вкусное и сытное блюдо

Гречка – это питательная крупа, которую обычно варят на воде или молоке, делая нежную и рассыпчатую кашу. Она богата белками, витаминами и минералами, а правильный выбор крупы — светло-коричневая, без постороннего запаха и мусора — определяет вкус блюда. Сегодня предлагаем приготовить гречку по-пански с фаршем и овощами, которая готовится на одной сковороде и получается сытной и ароматной. Типичные ошибки – недостаточно обжаренные овощи или недоваренная крупа, а экспериментировать можно со специями, заменой фарша на мясо птицы или добавлением грибов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kuhar.ua".

Как приготовить гречку по-барски

Ингредиенты:

  • фарш — 500 г;
  • лук – 1 шт. большая;
  • морковь – 1 шт. средняя;
  • гречневая крупа — 300 г;
  • вода (кипяток) — 600 мл;
  • соль – 1,5 ч. л.;
  • черный перец – 0,5 ч. л.;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • сливочное масло – 50 г;
  • растительное масло – 30 мл;

Способ приготовления:

  1. Обжарить лук мелким кубиком на сливочном масле и растительном масле 4-5 минут.
  2. Добавить морковь и жарить еще 5 минут.
  3. Выложить фарш, размять его и добавить соль, перец, паприку, чеснок и томатную пасту, обжаривать 15 минут.
  4. Добавить промытую гречневую крупу и обжарить 3 минуты.
  5. Влить кипяток, накрыть крышкой и тушить 20-25 минут на маленьком огне.
  6. Выключить огонь и дать блюду постоять еще 10 минут.

Как и с чем подавать

Подавать гречку по-пански лучше горячей, прямо из сковороды или переложив на тарелку. Для праздничной или домашней подачи можно украсить свежей зеленью, ломтиками черри или небольшим количеством тертого сыра. Она хорошо сочетается с салатами из свежих овощей, кисломолочными соусами или маринованными овощами. Также можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнять тушеными овощами или легким гарниром из овощного рагу.

Гречка по-пански с фаршем и овощами – это быстрое, сытное и ароматное блюдо, которое станет отличным обедом или ужином. Она просто адаптируется под разные виды мяса и специй, а изготовление на одной сковороде делает процесс очень обычным. Попробовав ее один раз, можно смело экспериментировать с дополнительными ингредиентами, делая домашнюю кухню еще более интересной.

