Гречка по-пански с фаршем и овощами: обычная каша с ресторанным вкусом (видео)
Вкусное и сытное блюдо
Гречка – это питательная крупа, которую обычно варят на воде или молоке, делая нежную и рассыпчатую кашу. Она богата белками, витаминами и минералами, а правильный выбор крупы — светло-коричневая, без постороннего запаха и мусора — определяет вкус блюда. Сегодня предлагаем приготовить гречку по-пански с фаршем и овощами, которая готовится на одной сковороде и получается сытной и ароматной. Типичные ошибки – недостаточно обжаренные овощи или недоваренная крупа, а экспериментировать можно со специями, заменой фарша на мясо птицы или добавлением грибов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kuhar.ua".
Как приготовить гречку по-барски
Ингредиенты:
- фарш — 500 г;
- лук – 1 шт. большая;
- морковь – 1 шт. средняя;
- гречневая крупа — 300 г;
- вода (кипяток) — 600 мл;
- соль – 1,5 ч. л.;
- черный перец – 0,5 ч. л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- сливочное масло – 50 г;
- растительное масло – 30 мл;
Способ приготовления:
- Обжарить лук мелким кубиком на сливочном масле и растительном масле 4-5 минут.
- Добавить морковь и жарить еще 5 минут.
- Выложить фарш, размять его и добавить соль, перец, паприку, чеснок и томатную пасту, обжаривать 15 минут.
- Добавить промытую гречневую крупу и обжарить 3 минуты.
- Влить кипяток, накрыть крышкой и тушить 20-25 минут на маленьком огне.
- Выключить огонь и дать блюду постоять еще 10 минут.
Как и с чем подавать
Подавать гречку по-пански лучше горячей, прямо из сковороды или переложив на тарелку. Для праздничной или домашней подачи можно украсить свежей зеленью, ломтиками черри или небольшим количеством тертого сыра. Она хорошо сочетается с салатами из свежих овощей, кисломолочными соусами или маринованными овощами. Также можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнять тушеными овощами или легким гарниром из овощного рагу.
Гречка по-пански с фаршем и овощами – это быстрое, сытное и ароматное блюдо, которое станет отличным обедом или ужином. Она просто адаптируется под разные виды мяса и специй, а изготовление на одной сковороде делает процесс очень обычным. Попробовав ее один раз, можно смело экспериментировать с дополнительными ингредиентами, делая домашнюю кухню еще более интересной.