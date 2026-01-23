Гречка по-пански с фаршем и овощами: обычная каша с ресторанным вкусом (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Гречка – это питательная крупа, которую обычно варят на воде или молоке, делая нежную и рассыпчатую кашу. Она богата белками, витаминами и минералами, а правильный выбор крупы — светло-коричневая, без постороннего запаха и мусора — определяет вкус блюда. Сегодня предлагаем приготовить гречку по-пански с фаршем и овощами, которая готовится на одной сковороде и получается сытной и ароматной. Типичные ошибки – недостаточно обжаренные овощи или недоваренная крупа, а экспериментировать можно со специями, заменой фарша на мясо птицы или добавлением грибов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kuhar.ua".

Как приготовить гречку по-барски

Ингредиенты:

фарш — 500 г;

лук – 1 шт. большая;

морковь – 1 шт. средняя;

гречневая крупа — 300 г;

вода (кипяток) — 600 мл;

соль – 1,5 ч. л.;

черный перец – 0,5 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

чеснок — 3 зубчика;

томатная паста — 2 ст. л.;

сливочное масло – 50 г;

растительное масло – 30 мл;

Способ приготовления:

Обжарить лук мелким кубиком на сливочном масле и растительном масле 4-5 минут. Добавить морковь и жарить еще 5 минут. Выложить фарш, размять его и добавить соль, перец, паприку, чеснок и томатную пасту, обжаривать 15 минут. Добавить промытую гречневую крупу и обжарить 3 минуты. Влить кипяток, накрыть крышкой и тушить 20-25 минут на маленьком огне. Выключить огонь и дать блюду постоять еще 10 минут.

Как и с чем подавать

Подавать гречку по-пански лучше горячей, прямо из сковороды или переложив на тарелку. Для праздничной или домашней подачи можно украсить свежей зеленью, ломтиками черри или небольшим количеством тертого сыра. Она хорошо сочетается с салатами из свежих овощей, кисломолочными соусами или маринованными овощами. Также можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнять тушеными овощами или легким гарниром из овощного рагу.

Гречка по-пански с фаршем и овощами – это быстрое, сытное и ароматное блюдо, которое станет отличным обедом или ужином. Она просто адаптируется под разные виды мяса и специй, а изготовление на одной сковороде делает процесс очень обычным. Попробовав ее один раз, можно смело экспериментировать с дополнительными ингредиентами, делая домашнюю кухню еще более интересной.