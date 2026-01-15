Идеальные вареники с картофелем: тесто, которое никогда не разваривается (видео)
Вареники — одно из самых узнаваемых блюд украинской кухни, которую готовят и на праздники, и в будни, с солеными и сладкими начинками.
Тесто для вареников бывает разным: на воде, на кефире, заварное, а также дрожжевое – каждый вариант дает другую текстуру и ощущение в готовом блюде. Заварное тесто на кипятке ценят за эластичность и мягкость: оно легко раскатывается, не рвется и хорошо держит начинку. Важно использовать качественную муку со средним содержанием белка, не переборщить с мукой во время замеса и дать тесту "отдохнуть" — это типичные моменты, влияющие на нежность вареников; начинку же можно варьировать, заменяя грибы жареной капустой, шкварками или делая полностью постную версию. Рецептом вареников с картофелем с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".
Как приготовить вареники с картофелем
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- мука пшеничная – 480 г;
- масло растительное – 4 ст. л.;
- вода горячая – 250 мл;
Начинка:
- картофель – 750 г;
- грибы – 400 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
- масло – для жарки;
- масло сливочное – 40 г;
- молоко – 150 мл;
Способ приготовления:
- Взбить яйцо с солью и растительным маслом до однородности.
- Высыпать муку в миску, влить яичную смесь и постепенно добавляя кипящую воду, замешивать тесто лопаткой.
- Продолжить замес руками, выложить тесто на стол и вымешивать 5-7 минут до мягкости.
- Накрыть тесто и оставить отдохнуть 5-10 минут.
- Отварить картофель до готовности.
- Обжарить мелко нарезанный лук и грибы на растительном масле до румяности.
- Добавить в картофель масло и молоко, растолочь в пюре.
- Вмешать грибы с луком, добавить соль и перец по вкусу.
- Раскатать тесто тонким слоем, вырезать кружочки.
- Выложить по 1–1,5 ч. л. начинки, сформировать вареники, тщательно защипывая края.
- Отварить вареники в подсоленной воде или заморозить для последующего приготовления.
Как и с чем подавать
Вареники с картофелем лучше всего подавать горячими, только что сваренными или после короткой обжарки на сливочном масле. Классическое дополнение – сметана, жареный лук или шкварки, но также хорошо подойдет грибной соус или поджаренные шампиньоны. Для подачи вареники можно посыпать свежемолотым перцем, зеленью или слегка полить растопленным маслом. Они отлично сочетаются с легкими овощными салатами или квашеными овощами.
Этот рецепт – проверенная база для домашних вареников, которую легко адаптировать под собственные вкусы. Тесто получается мягким и податливым, а начинка насыщенной и ароматной. Вареники хорошо подходят и для замораживания, так что можно готовить с запасом.