Идеальные вареники с картофелем: тесто, которое никогда не разваривается (видео)

Мария Швец
Вареники с картофелем
Вареники с картофелем. Фото instagram.com

Вареники — одно из самых узнаваемых блюд украинской кухни, которую готовят и на праздники, и в будни, с солеными и сладкими начинками.

Тесто для вареников бывает разным: на воде, на кефире, заварное, а также дрожжевое – каждый вариант дает другую текстуру и ощущение в готовом блюде. Заварное тесто на кипятке ценят за эластичность и мягкость: оно легко раскатывается, не рвется и хорошо держит начинку. Важно использовать качественную муку со средним содержанием белка, не переборщить с мукой во время замеса и дать тесту "отдохнуть" — это типичные моменты, влияющие на нежность вареников; начинку же можно варьировать, заменяя грибы жареной капустой, шкварками или делая полностью постную версию. Рецептом вареников с картофелем с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить вареники с картофелем

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • мука пшеничная – 480 г;
  • масло растительное – 4 ст. л.;
  • вода горячая – 250 мл;

Начинка:

  • картофель – 750 г;
  • грибы – 400 г;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец – по вкусу;
  • масло – для жарки;
  • масло сливочное – 40 г;
  • молоко – 150 мл;

Способ приготовления:

  1. Взбить яйцо с солью и растительным маслом до однородности.
  2. Высыпать муку в миску, влить яичную смесь и постепенно добавляя кипящую воду, замешивать тесто лопаткой.
  3. Продолжить замес руками, выложить тесто на стол и вымешивать 5-7 минут до мягкости.
  4. Накрыть тесто и оставить отдохнуть 5-10 минут.
  5. Отварить картофель до готовности.
  6. Обжарить мелко нарезанный лук и грибы на растительном масле до румяности.
  7. Добавить в картофель масло и молоко, растолочь в пюре.
  8. Вмешать грибы с луком, добавить соль и перец по вкусу.
  9. Раскатать тесто тонким слоем, вырезать кружочки.
  10. Выложить по 1–1,5 ч. л. начинки, сформировать вареники, тщательно защипывая края.
  11. Отварить вареники в подсоленной воде или заморозить для последующего приготовления.

Как и с чем подавать

Вареники с картофелем лучше всего подавать горячими, только что сваренными или после короткой обжарки на сливочном масле. Классическое дополнение – сметана, жареный лук или шкварки, но также хорошо подойдет грибной соус или поджаренные шампиньоны. Для подачи вареники можно посыпать свежемолотым перцем, зеленью или слегка полить растопленным маслом. Они отлично сочетаются с легкими овощными салатами или квашеными овощами.

Этот рецепт – проверенная база для домашних вареников, которую легко адаптировать под собственные вкусы. Тесто получается мягким и податливым, а начинка насыщенной и ароматной. Вареники хорошо подходят и для замораживания, так что можно готовить с запасом.

