Ароматная чесночно-сырная булочка за 30 минут: рецепт идеальной закуски к борщу (видео)

Когда нет времени долго возиться с мукой, на помощь придет проверенный рецепт ароматной булочки из готового теста

Чесноково-сырная булочка – удачный вариант быстрой домашней выпечки, когда хочется чего-то ароматного и сытного. Сливочное масло с чесноком и зеленью пропитывает тесто во время выпечки, а сыр сверху плавится и образует аппетитную корочку. Готовится блюдо очень быстро, ведь для его основы используется уже готовое тесто.

Рецептом булочки с сыром и чесноком поделилась в Instagram кулинарная блогерша vistovska_cooking. Эта выпечка станет идеальным дополнением к первым блюдам или как простая закуска.

Ингредиенты:

Тесто слоеное дрожжевое — 600 г

Сливочное масло — 80 г

Чеснок – 5 больших зубчиков

Сыр — 80-100 г

Зелень — по вкусу

Способ приготовления:

Разверните тесто и слегка раскатайте его в одном направлении. Нарежьте на ровные квадраты или длинные полоски. Выжмите чеснок через пресс к маслу, добавьте измельченную зелень, соль и перец. Перемешайте. Смажьте каждый кусочек теста масляно-чесночной смесью. Сверху выложите натертый сыр. Сложите кусочки теста "гармошкой" или стопкой друг на друга и выложите в прямоугольную форму. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке примерно 30 минут. Если верх начинает слишком быстро румяниться, накройте форму фольгой на последние 10 минут. Это поможет тесту внутри полностью пропечься.

Как и с чем подавать

Подавайте булочку горячей или теплой. Она идеально подходит к борщу, грибному крем-супу или как самостоятельная закуска. Если булочка останется на утро (что маловероятно), разогрейте кусочек в микроволновке в течение 15-20 секунд.