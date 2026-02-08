Вкуснее обычных и намного сочнее: как приготовить куриные котлеты с ветчиной и сыром (видео)
-
-
Котлеты по этому рецепту выходят с хрустящей корочкой и тягучей начинкой
Куриные котлеты с ветчиной и сыром — это сытное блюдо, которое можно готовить для обеда или ужина. В отличие от традиционных, эти котлеты готовятся не из фарша, а из куриного филе. Благодаря начинке из твердого сыра и ветчины котлеты имеют насыщенный вкус, а двойная панировка делает их золотистыми и хрустящими снаружи. Рецептом поделилась кулинарный блогер mariiam_foodblog.
Как приготовить котлеты с ветчиной и сыром
Ингредиенты на 6 котлет:
- куриное филе – 3 шт.
- ветчина — 100 г
- твердый сыр — 100 г
- соль, перец — по вкусу
Для панировки:
- яйца — 3-4 шт.
- мука (добавить количество, например, 100 г)
- сухари Панко
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Куриное филе разрезаем на 2 части и отбиваем с обеих сторон под пищевой пленкой. Солим, перчим по вкусу.
- Выкладываем на филе по 1 ломтику ветчины и сыра, закручиваем в рулет.
- Каждую котлету заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в морозилку на 1-2 часа, чтобы котлеты хорошо держали форму.
- Достаем заготовки и каждую котлету обваливаем сначала в муке, затем в яйцах и сухарях, снова — яйца и сухари. Далее обжариваем котлеты в большом количестве масла до золотистого цвета, выкладываем в форму.
- Отправляем в разогретую до 200°C духовку на 20 минут.
Как и с чем подавать
Куриные котлеты с ветчиной и сыром лучше подавать горячими сразу после духовки, чтобы начинка оставалась тягучей и нежной. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, отварным или запеченным картофелем, рисом или гречкой. Также котлеты можно подать с легким овощным салатом, свежими огурцами, помидорами или зеленью. И не забудьте про соусы — сливочный, чесночный, сырный или классический кетчуп.