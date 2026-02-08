Вкуснее обычных и намного сочнее: как приготовить куриные котлеты с ветчиной и сыром (видео)

Котлеты по этому рецепту выходят с хрустящей корочкой и тягучей начинкой

Куриные котлеты с ветчиной и сыром — это сытное блюдо, которое можно готовить для обеда или ужина. В отличие от традиционных, эти котлеты готовятся не из фарша, а из куриного филе. Благодаря начинке из твердого сыра и ветчины котлеты имеют насыщенный вкус, а двойная панировка делает их золотистыми и хрустящими снаружи. Рецептом поделилась кулинарный блогер mariiam_foodblog.

Как приготовить котлеты с ветчиной и сыром

Ингредиенты на 6 котлет:

куриное филе – 3 шт.

ветчина — 100 г

твердый сыр — 100 г

соль, перец — по вкусу

Для панировки:

яйца — 3-4 шт.

мука (добавить количество, например, 100 г)

сухари Панко

масло для жарки

Способ приготовления:

Куриное филе разрезаем на 2 части и отбиваем с обеих сторон под пищевой пленкой. Солим, перчим по вкусу. Выкладываем на филе по 1 ломтику ветчины и сыра, закручиваем в рулет. Каждую котлету заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в морозилку на 1-2 часа, чтобы котлеты хорошо держали форму. Достаем заготовки и каждую котлету обваливаем сначала в муке, затем в яйцах и сухарях, снова — яйца и сухари. Далее обжариваем котлеты в большом количестве масла до золотистого цвета, выкладываем в форму. Отправляем в разогретую до 200°C духовку на 20 минут.

Как и с чем подавать

Куриные котлеты с ветчиной и сыром лучше подавать горячими сразу после духовки, чтобы начинка оставалась тягучей и нежной. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, отварным или запеченным картофелем, рисом или гречкой. Также котлеты можно подать с легким овощным салатом, свежими огурцами, помидорами или зеленью. И не забудьте про соусы — сливочный, чесночный, сырный или классический кетчуп.