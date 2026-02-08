Вместо молока добавьте этот ингредиент: блины получатся фантастически ажурными

Лайфхак для блинов с дырочками

Уже скоро Масленица, а значит самое время искать проверенные рецепты вкусных блинов. Ранее мы рассказывали, как приготовить блины на молоке, которые подходят и для сладких, и для соленых начинок. Если вы не планируете заворачивать начинку, приготовьте нежные ажурные блины. Для этого понадобится минеральная вода.

Как сообщают "Добрі новини", достаточно добавить в тесто немного минералки, и блины выходят с аппетитными дырочками, не рвутся и легко снимаются со сковороды.

Как приготовить блины на газировке

Почему лайфхак с газировкой работает

Газированная минеральная вода содержит углекислый газ, который создает в тесте мелкие пузырьки. Именно они формируют ажурную структуру и дырочки. Кроме того, такая вода делает тесто более легким и эластичным, поэтому блины не рвутся, легко переворачиваются и остаются мягкими даже после охлаждения.

Ингредиенты:

Мука — 5-6 ст. л.

Яйца – 2 шт.

Минеральная вода сильно газированная — 1,5 стакана

Масло растительное — 1,5 ст. л.

Соль — по вкусу

Способ приготовления:

Яйца взбейте с щепоткой соли до легкой пены. Для этого подойдет как обычный венчик, так и кухонный комбайн. Постепенно влейте минеральную воду, не прекращая взбивать массу. Чем сильнее газированность, тем более воздушным будет тесто, а блины — кружевными. Всыпайте просеянную муку небольшими порциями. Тесто может показаться слишком жидким, но не волнуйтесь — после короткого отдыха оно приобретет правильную консистенцию. Хорошо перемешайте тесто, чтобы не осталось комочков, добавьте растительное масло и еще раз перемешайте. Оставьте тесто на 10–15 минут "отдохнуть". Сковородку хорошо разогрейте и слегка смажьте маслом. Выпекайте блины с каждой стороны до румяной корочки. Готовые блины складывайте стопкой на тарелку, по желанию смазывая каждый кусочком сливочного масла.

Подавайте блины с любимыми добавками – вареньем, сметаной, медом или шоколадно-ореховой пастой. Приятного аппетита!