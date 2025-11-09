Укр

Кокос, сливки и немного любви: такой десерт просто тает во рту (видео)

Мария Швец
Кокосовый десерт
Кокосовый десерт. Фото instagram.com

Вкусное и простое лакомство

Десерты – это сладкие шедевры, которые дарят радость и создают праздничное настроение. Они бывают разными: от тортов и пирожных до мороженого и кремов. Домашний брауни без шоколада и яиц уже доказал, что десерты могут быть простыми и одновременно невероятно вкусными.

Но сегодня мы предлагаем приготовить кокосовый десерт с молочным основанием и сливочным кремом, который не нуждается в выпечке и получается нежным и ароматным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova._".

Как приготовить кокосовый десерт

Ингредиенты:

  • молоко – 1 л;
  • сахар — 200 мл;
  • мука — 200 мл;
  • сливочное масло — 20 г;
  • кокосовая стружка – 150 г;
  • крем-сыр – 250 г;
  • сливки 30-33% — 100 мл;
  • сливочное масло – 30 г;
  • сгущенка — 80 г;
  • клубника — 200 г.

Способ приготовления:

  1. Смешать муку и сахар в кастрюле до однородности.
  2. Поставить на небольшой огонь и постоянно помешивать венчиком до загустения.
  3. Добавить сливочное масло и перемешать.
  4. Посыпать противень кокосовой стружкой.
  5. Вылить горячий крем на кокос и разровнять.
  6. Оставить остыть, затем поставить в холодильник до полного застывания.
  7. Взбить крем-сыр со сливками и сгущенкой до однородности.
  8. Выложить крем на застывший молочный слой и разровнять.
  9. Сверху выложить нарезанную клубнику и свернуть рулетики по желанию.

Кокосовый десерт выходит нежным, ароматным и приятно освежает вкус. Он станет настоящим украшением праздничного стола или сладким подарком для родных.

