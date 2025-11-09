Кокос, сливки и немного любви: такой десерт просто тает во рту (видео)

Вкусное и простое лакомство

Десерты – это сладкие шедевры, которые дарят радость и создают праздничное настроение. Они бывают разными: от тортов и пирожных до мороженого и кремов. Домашний брауни без шоколада и яиц уже доказал, что десерты могут быть простыми и одновременно невероятно вкусными.

Но сегодня мы предлагаем приготовить кокосовый десерт с молочным основанием и сливочным кремом, который не нуждается в выпечке и получается нежным и ароматным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova._".

Как приготовить кокосовый десерт

Ингредиенты:

молоко – 1 л;

сахар — 200 мл;

мука — 200 мл;

сливочное масло — 20 г;

кокосовая стружка – 150 г;

крем-сыр – 250 г;

сливки 30-33% — 100 мл;

сливочное масло – 30 г;

сгущенка — 80 г;

клубника — 200 г.

Способ приготовления:

Смешать муку и сахар в кастрюле до однородности. Поставить на небольшой огонь и постоянно помешивать венчиком до загустения. Добавить сливочное масло и перемешать. Посыпать противень кокосовой стружкой. Вылить горячий крем на кокос и разровнять. Оставить остыть, затем поставить в холодильник до полного застывания. Взбить крем-сыр со сливками и сгущенкой до однородности. Выложить крем на застывший молочный слой и разровнять. Сверху выложить нарезанную клубнику и свернуть рулетики по желанию.

Кокосовый десерт выходит нежным, ароматным и приятно освежает вкус. Он станет настоящим украшением праздничного стола или сладким подарком для родных.