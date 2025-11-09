Кокос, сливки и немного любви: такой десерт просто тает во рту (видео)
Вкусное и простое лакомство
Десерты – это сладкие шедевры, которые дарят радость и создают праздничное настроение. Они бывают разными: от тортов и пирожных до мороженого и кремов. Домашний брауни без шоколада и яиц уже доказал, что десерты могут быть простыми и одновременно невероятно вкусными.
Но сегодня мы предлагаем приготовить кокосовый десерт с молочным основанием и сливочным кремом, который не нуждается в выпечке и получается нежным и ароматным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova._".
Как приготовить кокосовый десерт
Ингредиенты:
- молоко – 1 л;
- сахар — 200 мл;
- мука — 200 мл;
- сливочное масло — 20 г;
- кокосовая стружка – 150 г;
- крем-сыр – 250 г;
- сливки 30-33% — 100 мл;
- сливочное масло – 30 г;
- сгущенка — 80 г;
- клубника — 200 г.
Способ приготовления:
- Смешать муку и сахар в кастрюле до однородности.
- Поставить на небольшой огонь и постоянно помешивать венчиком до загустения.
- Добавить сливочное масло и перемешать.
- Посыпать противень кокосовой стружкой.
- Вылить горячий крем на кокос и разровнять.
- Оставить остыть, затем поставить в холодильник до полного застывания.
- Взбить крем-сыр со сливками и сгущенкой до однородности.
- Выложить крем на застывший молочный слой и разровнять.
- Сверху выложить нарезанную клубнику и свернуть рулетики по желанию.
Кокосовый десерт выходит нежным, ароматным и приятно освежает вкус. Он станет настоящим украшением праздничного стола или сладким подарком для родных.