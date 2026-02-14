Укр

Без теста и лепки: рецепт "ленивых" пельменей (видео)

Наталья Граковская
Ленивые пельмени
Ленивые пельмени

Вариант обеда или ужина на скорую руку

Ленивые пельмени – настоящая находка для тех, кто любит это блюдо, но не хочет тратить много времени на замешивание теста, раскатывание и лепку. В этом рецепте все гораздо проще. По сути это нежные мясные шарики в легком кляре, которые по вкусу очень похожи на классические пельмени. Этим рецептом поделилась кулинарная блогерша Любовь Саенко.

Как приготовить домашние пельмени без теста и лепки

Ингредиенты:

  • Мясо или фарш — 500 г
  • Лук – 1 шт. (большая)
  • Соль, перец — по вкусу

Для кляра:

  • Яйца – 2 шт.
  • Вода – 2 ст. л.
  • Соль
  • Мука

Способ приготовления:

  1. Мясо пропускаем через мясорубку вместе с луком. Добавляем соль и перец. Хорошо вымешиваем и отбиваем о миску.
  2. Влажными руками формируем небольшие шарики размером с грецкий орех.
  3. В тарелку насыпаем муку для обваливания. В отдельной миске взбиваем яйца с водой и солью.
  4. Каждый мясной шарик обваливаем сначала в муке, затем — в яйце, а затем снова в муке.
  5. Отвариваем пельмени в кипящей подсоленной воде. Варим 5 минут после закипания.
