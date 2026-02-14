Без теста и лепки: рецепт "ленивых" пельменей (видео)

Вариант обеда или ужина на скорую руку

Ленивые пельмени – настоящая находка для тех, кто любит это блюдо, но не хочет тратить много времени на замешивание теста, раскатывание и лепку. В этом рецепте все гораздо проще. По сути это нежные мясные шарики в легком кляре, которые по вкусу очень похожи на классические пельмени. Этим рецептом поделилась кулинарная блогерша Любовь Саенко.

Как приготовить домашние пельмени без теста и лепки

Ингредиенты:

Мясо или фарш — 500 г

Лук – 1 шт. (большая)

Соль, перец — по вкусу

Для кляра:

Яйца – 2 шт.

Вода – 2 ст. л.

Соль

Мука

Способ приготовления: