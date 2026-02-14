Без теста и лепки: рецепт "ленивых" пельменей (видео)
Вариант обеда или ужина на скорую руку
Ленивые пельмени – настоящая находка для тех, кто любит это блюдо, но не хочет тратить много времени на замешивание теста, раскатывание и лепку. В этом рецепте все гораздо проще. По сути это нежные мясные шарики в легком кляре, которые по вкусу очень похожи на классические пельмени. Этим рецептом поделилась кулинарная блогерша Любовь Саенко.
Как приготовить домашние пельмени без теста и лепки
Ингредиенты:
- Мясо или фарш — 500 г
- Лук – 1 шт. (большая)
- Соль, перец — по вкусу
Для кляра:
- Яйца – 2 шт.
- Вода – 2 ст. л.
- Соль
- Мука
Способ приготовления:
- Мясо пропускаем через мясорубку вместе с луком. Добавляем соль и перец. Хорошо вымешиваем и отбиваем о миску.
- Влажными руками формируем небольшие шарики размером с грецкий орех.
- В тарелку насыпаем муку для обваливания. В отдельной миске взбиваем яйца с водой и солью.
- Каждый мясной шарик обваливаем сначала в муке, затем — в яйце, а затем снова в муке.
- Отвариваем пельмени в кипящей подсоленной воде. Варим 5 минут после закипания.