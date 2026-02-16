Укр

Вкуснее любого гуляша: как вкусно приготовить свинину за полчаса (видео)

Наталья Граковская
Свинина в сметанно-томатном соусе
Свинина в сметанно-томатном соусе. Фото Коллаж "Телеграфа"

Благодаря соусу из сметаны и томатной пасты свинина получается нежной

Из свинины можно приготовить множество сытных и домашних блюд: от запеченных кусков до ароматных подливок и рагу. Раньше мы делились рецептом домашней грудинки без копчения, а теперь предлагаем еще один проверенный рецепт – тушеной свинины в сметанно-томатном соусе. Блюдо получается сочным, нежным и насыщенным на вкус. Она дополнит и картошку, и гречку, и рис или любой другой гарнир.

Простым в приготовлении рецептом свинины поделилась кулинарная блогерша cooking_home.

Как приготовить свинину вкусно

Ингредиенты:

  • Свинина — 400 г. Лучше всего подходит биток (корейка) или шея.
  • Лук – 1 шт. большая.
  • Сметана — 4 ст. л.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Вода — 200 мл
  • Специи: соль, черный перец, сухой чеснок, копченая паприка и смесь "К мясу".
  • Укроп или петрушка для подачи.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мясо небольшими полосками поперек волокон — так оно быстрее приготовится и будет легче жеваться.
  2. Выложите мясо на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом и обжаривайте.
  3. Когда мясо подрумянилось, добавьте нарезанный полукольцами лук. Обжаривайте до момента, пока лук не станет мягким и прозрачным.
  4. В отдельной емкости смешайте сметану, томатную пасту и 100 мл воды. Вылейте смесь к мясу, добавьте оставшуюся воду (еще 100 мл) и все специи. Перемешайте, накройте крышкой и уменьшите огонь до минимума.
  5. Тушите примерно 30 минут. Важно, чтобы жидкость в конце почти выпарилась, оставив лишь густой, концентрированный соус.

Как подавать

Перед подачей обязательно дайте мясу "отдохнуть" под крышкой 5 минут после выключения огня. Посыпайте свежей зеленью непосредственно в тарелке, чтобы она не потеряла цвет и аромат.

