Вместо обычной "шубы" приготовьте "лисью": рецепт салата с рыбой и грибами (видео)

Готовится без свеклы, но имеет яркий вид и вкус

Салат "Лисья шуба" с сельдью и грибами — это вкусная и оригинальная альтернатива классической "Шубе", которая уже давно стала традиционным праздничным блюдом. Этот вариант готовится без свеклы, но получается не менее ярким, нежным и сытным. Благодаря сочетанию солоноватой рыбы, ароматных грибов и сочной морковно-луковой зажарки салат имеет насыщенный вкус и аппетитный вид.

Свое название салат "Лисья шуба" получил из-за характерного верхнего слоя из тушеной моркови, который придает блюду яркий оранжевый цвет. Рецептом блюда поделились на YouTube-канале "Експериментуємо на кухні".

Как приготовить салат "Лисья шуба"

Ингредиенты:

2 вареные картофелины

1 морковка

1 луковица

3 вареных яйца

рыбные консервы или слабосоленая сельдь

лесные грибы (сушеные) или обжаренные шампиньоны

майонез

соль

масло

Способ приготовления:

Нарежьте луковицу кубиками, морковь натрите на крупной терке. Поджарьте лук на масле, добавьте морковь, подсолите и тушите под крышкой до готовности (можно добавить немного воды, чтобы не пригорело). Дайте полностью остыть. Вареный картофель очистите и натрите на крупной терке. Слегка подсолите. Отваренные яйца натрите на крупной терке. Сушеные грибы отварите. Если используете шампиньоны, обжарьте их. На тарелку нанесите майонезную сеточку, выложите картофель, затем рыбу, яйца, грибы. Каждый слой смазывайте майонезом. Последним слоем выложите обжаренный лук с морковью. Майонезом сверху покрывать не нужно.

Поставьте салат в холодильник на всю ночь, чтобы он настоялся. Подавайте на стол охлажденным.