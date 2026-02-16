Вместо обычной "шубы" приготовьте "лисью": рецепт салата с рыбой и грибами (видео)
-
-
Готовится без свеклы, но имеет яркий вид и вкус
Салат "Лисья шуба" с сельдью и грибами — это вкусная и оригинальная альтернатива классической "Шубе", которая уже давно стала традиционным праздничным блюдом. Этот вариант готовится без свеклы, но получается не менее ярким, нежным и сытным. Благодаря сочетанию солоноватой рыбы, ароматных грибов и сочной морковно-луковой зажарки салат имеет насыщенный вкус и аппетитный вид.
Свое название салат "Лисья шуба" получил из-за характерного верхнего слоя из тушеной моркови, который придает блюду яркий оранжевый цвет. Рецептом блюда поделились на YouTube-канале "Експериментуємо на кухні".
Как приготовить салат "Лисья шуба"
Ингредиенты:
- 2 вареные картофелины
- 1 морковка
- 1 луковица
- 3 вареных яйца
- рыбные консервы или слабосоленая сельдь
- лесные грибы (сушеные) или обжаренные шампиньоны
- майонез
- соль
- масло
Способ приготовления:
- Нарежьте луковицу кубиками, морковь натрите на крупной терке. Поджарьте лук на масле, добавьте морковь, подсолите и тушите под крышкой до готовности (можно добавить немного воды, чтобы не пригорело). Дайте полностью остыть.
- Вареный картофель очистите и натрите на крупной терке. Слегка подсолите.
- Отваренные яйца натрите на крупной терке.
- Сушеные грибы отварите. Если используете шампиньоны, обжарьте их.
- На тарелку нанесите майонезную сеточку, выложите картофель, затем рыбу, яйца, грибы. Каждый слой смазывайте майонезом.
- Последним слоем выложите обжаренный лук с морковью. Майонезом сверху покрывать не нужно.
Поставьте салат в холодильник на всю ночь, чтобы он настоялся. Подавайте на стол охлажденным.