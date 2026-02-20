Не "Винегрет" и не "Шуба": рецепт салата со свеклой, который реально захочется повторить (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусная закуска
Свекла — одна из самых популярных овощей в украинской кухне, из которой готовят десятки салатов, в том числе всем известные "Винегрет" и "Шубу". Но сегодня предлагается более легкий и современный вариант – салат со свеклой и маринованными шампиньонами. Для лучшего вкуса следует выбирать сладкую, насыщенно-бордовую свеклу без белых прожилок, а грибы – плотные, без лишней кислинки в маринаде. Горчица в зернах придает пикантность, а зелень освежает блюдо и делает текстуру более сбалансированной. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diali_cooking".
Как приготовить салат со свеклой и шампиньонами
Ингредиенты:
- отварная свекла – 400 г;
- маринованные шампиньоны – 200 г;
- зеленый лук – 1 пучок;
- укроп – 1 небольшой пучок;
- горчица в зернах – 1 ч. л.;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарезать отварную свеклу средним кубиком.
- Большие шампиньоны нарезать, мелкие оставить целиком.
- Измельчить зеленый лук и укроп.
- Соединить все ингредиенты в миске, добавить горчицу, оливковое масло, соль и перец.
- Аккуратно перемешать до равномерного распределения заправки.
Как и с чем подавать
Салат лучше всего подавать охлажденным, в прозрачной салатнице или порционно в креманках. Он хорошо сочетается с запеченным картофелем, блюдами из мяса или как самостоятельный легкий ужин. Для подачи можно добавить несколько капель лимонного сока или посыпать орехами для более внятного вкуса.
Этот салат – удачный пример того, как простые ингредиенты могут создать новую, легкую и полезную альтернативу классическим свекольным блюдам.