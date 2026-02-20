Не "Винегрет" и не "Шуба": рецепт салата со свеклой, который реально захочется повторить (видео)

Вкусная закуска

Свекла — одна из самых популярных овощей в украинской кухне, из которой готовят десятки салатов, в том числе всем известные "Винегрет" и "Шубу". Но сегодня предлагается более легкий и современный вариант – салат со свеклой и маринованными шампиньонами. Для лучшего вкуса следует выбирать сладкую, насыщенно-бордовую свеклу без белых прожилок, а грибы – плотные, без лишней кислинки в маринаде. Горчица в зернах придает пикантность, а зелень освежает блюдо и делает текстуру более сбалансированной. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diali_cooking".

Как приготовить салат со свеклой и шампиньонами

Ингредиенты:

отварная свекла – 400 г;

маринованные шампиньоны – 200 г;

зеленый лук – 1 пучок;

укроп – 1 небольшой пучок;

горчица в зернах – 1 ч. л.;

оливковое масло – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Нарезать отварную свеклу средним кубиком. Большие шампиньоны нарезать, мелкие оставить целиком. Измельчить зеленый лук и укроп. Соединить все ингредиенты в миске, добавить горчицу, оливковое масло, соль и перец. Аккуратно перемешать до равномерного распределения заправки.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать охлажденным, в прозрачной салатнице или порционно в креманках. Он хорошо сочетается с запеченным картофелем, блюдами из мяса или как самостоятельный легкий ужин. Для подачи можно добавить несколько капель лимонного сока или посыпать орехами для более внятного вкуса.

Этот салат – удачный пример того, как простые ингредиенты могут создать новую, легкую и полезную альтернативу классическим свекольным блюдам.