Никто не догадается, что это блюдо из дешевых продуктов: "рыбные хвостики" с хрустящей корочкой (видео)
Простой рецепт из рыбной консервы
"Рыбные хвостики" из консервы и вафельных коржей — это оригинальное бюджетное блюдо, которое можно приготовить очень быстро и без лишних усилий. Закуска получается с хрустящей корочкой и нежной рыбной начинкой внутри. Такой вариант отлично подходит и для быстрого ужина, и для перекуса.
Рецептом поделилась кулинарная блоггер Ольга Матвей.
Как приготовить "Рыбные хвостики"
Ингредиенты:
- вафельные коржи круглые — 1 упаковка
- рис — 200 г
- сардина консервированная — 500 г
- лук – 3 шт.
- яйца — 4-5 шт.
- перец черный молотый – 0,5 ч. л.
- базилик сушеный – 0,5 ч. л.
- розмарин — щепотка
- соль — по вкусу
- укроп – по вкусу
- масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Отварите рис в подсоленной воде до готовности.
- Измельчите сардину вилкой.
- Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до золотистого цвета на растительном масле.
- В миске соедините охлажденные рис, лук и сардину. Добавьте мелко нарезанный укроп, черный перец, базилик и розмарин. Перемешайте.
- Каждый вафельный корж смажьте маслом из-под рыбных консервов. Разрежьте коржи на четыре равные части. Сформируйте из каждого треугольника конус.
- Наполните вафельные конусы рыбной начинкой.
- В миске взбейте яйца с солью.
- Окуните каждый фаршированный конус в яичную смесь.
- Выложите конусы на разогретую сковородку с маслом и жарьте на среднем огне со всех сторон до образования румяной корочки.
Как и с чем подавать
Это блюдо лучше есть горячим. Выложите "рыбные хвосты" на большое плоское блюдо, застеленное свежими листьями салата. Так как закуска имеет насыщенный вкус консервированной сардины и жареного лука, лучшим дополнением к ней станет нежный сливочный или пикантный соус. Идеальным вариантом будет смесь майонеза с пропущенным через пресс чесноком и мелко нарезанной зеленью укропа. Также эту закуску можно подавать вместе со свежими помидорами и огурцами.