Никто не догадается, что это блюдо из дешевых продуктов: "рыбные хвостики" с хрустящей корочкой (видео)

Наталья Граковская
«Рыбные хвостики» из консервы и вафельных коржей
«Рыбные хвостики» из консервы и вафельных коржей. Фото Коллаж "Телеграфа"

Простой рецепт из рыбной консервы

"Рыбные хвостики" из консервы и вафельных коржей — это оригинальное бюджетное блюдо, которое можно приготовить очень быстро и без лишних усилий. Закуска получается с хрустящей корочкой и нежной рыбной начинкой внутри. Такой вариант отлично подходит и для быстрого ужина, и для перекуса.

Рецептом поделилась кулинарная блоггер Ольга Матвей.

Как приготовить "Рыбные хвостики"

Ингредиенты:

  • вафельные коржи круглые — 1 упаковка
  • рис — 200 г
  • сардина консервированная — 500 г
  • лук – 3 шт.
  • яйца — 4-5 шт.
  • перец черный молотый – 0,5 ч. л.
  • базилик сушеный – 0,5 ч. л.
  • розмарин — щепотка
  • соль — по вкусу
  • укроп – по вкусу
  • масло – для жарки.

Способ приготовления:

  1. Отварите рис в подсоленной воде до готовности.
  2. Измельчите сардину вилкой.
  3. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до золотистого цвета на растительном масле.
  4. В миске соедините охлажденные рис, лук и сардину. Добавьте мелко нарезанный укроп, черный перец, базилик и розмарин. Перемешайте.
  5. Каждый вафельный корж смажьте маслом из-под рыбных консервов. Разрежьте коржи на четыре равные части. Сформируйте из каждого треугольника конус.
  6. Наполните вафельные конусы рыбной начинкой.
  7. В миске взбейте яйца с солью.
  8. Окуните каждый фаршированный конус в яичную смесь.
  9. Выложите конусы на разогретую сковородку с маслом и жарьте на среднем огне со всех сторон до образования румяной корочки.

Как и с чем подавать

Это блюдо лучше есть горячим. Выложите "рыбные хвосты" на большое плоское блюдо, застеленное свежими листьями салата. Так как закуска имеет насыщенный вкус консервированной сардины и жареного лука, лучшим дополнением к ней станет нежный сливочный или пикантный соус. Идеальным вариантом будет смесь майонеза с пропущенным через пресс чесноком и мелко нарезанной зеленью укропа. Также эту закуску можно подавать вместе со свежими помидорами и огурцами.

Теги:
#Рецепты #Консервы #Сардины #Вафли