Никто не догадается, что это блюдо из дешевых продуктов: "рыбные хвостики" с хрустящей корочкой (видео)

Простой рецепт из рыбной консервы

"Рыбные хвостики" из консервы и вафельных коржей — это оригинальное бюджетное блюдо, которое можно приготовить очень быстро и без лишних усилий. Закуска получается с хрустящей корочкой и нежной рыбной начинкой внутри. Такой вариант отлично подходит и для быстрого ужина, и для перекуса.

Рецептом поделилась кулинарная блоггер Ольга Матвей.

Как приготовить "Рыбные хвостики"

Ингредиенты:

вафельные коржи круглые — 1 упаковка

рис — 200 г

сардина консервированная — 500 г

лук – 3 шт.

яйца — 4-5 шт.

перец черный молотый – 0,5 ч. л.

базилик сушеный – 0,5 ч. л.

розмарин — щепотка

соль — по вкусу

укроп – по вкусу

масло – для жарки.

Способ приготовления:

Отварите рис в подсоленной воде до готовности. Измельчите сардину вилкой. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до золотистого цвета на растительном масле. В миске соедините охлажденные рис, лук и сардину. Добавьте мелко нарезанный укроп, черный перец, базилик и розмарин. Перемешайте. Каждый вафельный корж смажьте маслом из-под рыбных консервов. Разрежьте коржи на четыре равные части. Сформируйте из каждого треугольника конус. Наполните вафельные конусы рыбной начинкой. В миске взбейте яйца с солью. Окуните каждый фаршированный конус в яичную смесь. Выложите конусы на разогретую сковородку с маслом и жарьте на среднем огне со всех сторон до образования румяной корочки.

Как и с чем подавать

Это блюдо лучше есть горячим. Выложите "рыбные хвосты" на большое плоское блюдо, застеленное свежими листьями салата. Так как закуска имеет насыщенный вкус консервированной сардины и жареного лука, лучшим дополнением к ней станет нежный сливочный или пикантный соус. Идеальным вариантом будет смесь майонеза с пропущенным через пресс чесноком и мелко нарезанной зеленью укропа. Также эту закуску можно подавать вместе со свежими помидорами и огурцами.