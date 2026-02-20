Груша, мед и сыр с плесенью: идеальная фуршетная закуска (видео)

Вкусная и оригинальная закуска

Закуска может быть как простой, так и эффектной – от классических соево-медовых крылышек с карамельной корочкой до более изысканных порционных блюд. Но сегодня предлагается элегантный вариант для праздничного стола – слоеные тарталетки с грушей и сыром с голубой плесенью. Для лучшего результата следует выбирать спелые, но плотные груши, которые держат форму при запекании, а сыр с голубой плесенью лучше охлаждать перед нарезанием во избежание расплывания. Добавление орехов и меда не только подчеркивает вкусовой контраст, но и придает текстурный интерес закуски. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить закуску с медом, грушей и сыром "Дор блю"

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г;

груша – 3 шт.;

коричневый сахар – по вкусу;

сыр с голубой плесенью ("Лазур", "Дор блю") – 200 г;

орехи – по вкусу;

мед – по вкусу.

Способ приготовления:

Разморозить слоеное тесто согласно инструкции и разрезать на порционные прямоугольники, аккуратно сформовать бортики. Помыть груши, удалить серединку и порезать тонкими пластинками. Выложить грушевые пластины на тесто, равномерно посыпать коричневым сахаром по желанию. Добавить кусочки сыра и орехи. Запечь в разогретой духовке при 200°С 20–30 минут до золотистой корочки. При желании полить медом перед подачей.

Как и с чем подавать

Тарталетки лучше подавать немного охлажденными или комнатной температуры на большой плоской тарелке. Они гармонично сочетаются с легкими салатами, зеленью, десертными соусами на основе меда или йогурта, а также белым или розовым вином. Для праздничной подачи можно украсить дополнительно микрогрином или кусочками орехов.

Эта закуска сочетает сладкий и соленый вкус, хрустящую основу и изысканную подачу, делая ее идеальным выбором для праздничного стола или фуршета.