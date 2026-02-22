Сытно и без мяса: салат из фасоли и грибов, который можно есть в пост (видео)
Фасоль богата растительным белком, который спасает рацион во время поста или когда хочется отдохнуть от мяса
Фасоль — один из самых питательных и в то же время доступных продуктов. Из нее готовят супы, закуски, начинки для пирожков и вареников. Фасоль сочетается с овощами, грибами и ароматными заправками. Если хочется легкого, полезного и питательного блюда без мяса, обратите внимание на салат из фасоли и маринованных шампиньонов. Кроме того, что салат вкусный, он подходит для периода поста. Рецептом поделились на YouTube-канале "Пан фартук".
Как приготовить салат из фасоли и маринованных шампиньонов
Для лучшего вкуса выбирайте плотную фасоль без повреждений и чрезмерной мягкости, а маринованные шампиньоны — упругие, с маринадом без резкой кислинки.
Ингредиенты:
- Салат Айсберг
- Фасоль – 250 г
- Шампиньоны маринованные — 250 г
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Горчица в зернах 1 ч. л.
- Чеснок – 1 зубчик
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Масло растительное – 1 не полная ст. л.
- Соль, перец по вкусу
- Приправа для моркови или молотый кориандр
Способ приготовления:
- Нарежьте лук тонкими четвертькольцами. Морковь натрите на специальной терке для моркови по-корейски.
- Выложите лук на сковороду и готовьте до размягчения. После этого добавьте морковь.
- Обжаривайте овощи около двух минут. Важно не пережарить их — морковь должна остаться слегка хрустящей.
- Добавьте в сковороду приправы (прекрасно подойдут специи для моркови по-корейски). Подержите на огне еще две минуты, после чего выключите плиту и дайте овощам остыть.
- В глубокую миску измельчите салат Айсберг. Добавьте к салату консервированную фасоль и маринованные шампиньоны. Переложите в миску поджаренные ранее овощи.
- В отдельной емкости смешайте столовую ложку горчицы в зернах, выдавленный зубчик чеснока и столовую ложку лимонного сока. Добавьте совсем немного масла (учитывайте, что поджаренные овощи уже содержат определенное количество жира).
- Посолите салат по вкусу, добавьте заправку и тщательно все перемешайте.
Как и с чем подавать
Поскольку салат достаточно сытный благодаря фасоли, его можно подавать как самостоятельное блюдо на ужин, дополнив ломтиком поджаренного цельнозернового хлеба. Впрочем, его можно подавать и как гарнир к запеченной рыбе или картофелю по-деревенски. Для эффектной подачи посыпьте сверху кунжутом или мелко нарезанной кинзой.