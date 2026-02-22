Вместо привычной яичницы и омлета: приготовьте вкусные бутерброды с беконом к утреннему кофе или чаю

Бутерброды с жареным беконом и вареными яйцами – это сытный завтрак, который готовится быстро и просто

Бутерброды с беконом и яйцами — это простая, но очень сытная закуска, которая отлично подходит для быстрого завтрака, перекуса или даже праздничного стола. По вкусу они напоминают знаменитый нью-йоркский сэндвич с беконом и яйцом, который является символом уличной еды мегаполиса, однако готовятся значительно проще. Такие бутерброды получаются ароматными и прекрасно подходят как в теплом, так и в охлажденном виде. Рецептом с нами поделились на кулинарном портале "Господинька".

Как приготовить бутерброды с беконом, яйцом и сыром

Ингредиенты:

Бекон – 6 шт.

Яйца вареные – 3 шт.

Плавленые сырки – 2 шт.

Майонез – 2-3 ст. л.

Чеснок – 1 зубчик по желанию

Черный молотый перец

Зеленый лук

Хлеб

Способ приготовления:

Бекон обжарить на сухой сковороде до хрустящего состояния. Переложить на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира, а затем нарезать тонкими полосками или квадратиками. Яйца и плавленые сырки натереть на мелкой терке. Выложить всё в миску, добавить майонез, чеснок и немного зеленого лука. Всё тщательно перемешать. При необходимости посолить и поперчить.

Как и с чем подавать

Эти бутерброды вкусно есть со свежими овощами, например ломтиками спелых помидоров или хрустящими огурцами, которые придадут блюду сочности. Если вы подаете их на завтрак, идеальным сопровождением станет чашка кофе или горячего чая с лимоном, а для вечернего перекуса бутерброды хорошо сочетаются с легким салатом, заправленным оливковым маслом.