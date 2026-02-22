Тонкие блинчики с банановой чизкейк-начинкой: тающий во рту десерт (видео)

Вкусная и ароматная выпечка

Блинчики бывают разными: тонкие или толстые, с классической начинкой, фруктами, шоколадом или даже с кокосовой начинкой. Сегодня предлагаем приготовить идеальные тонкие блины с кремовой бананово-творожной начинкой — нежные, ароматные и вкуснейшие. Для наилучшего результата важно использовать свежие яйца, качественное молоко и творог или домашний творожный сыр, чтобы начинка была нежной и не водянистой. Типичные ошибки при жарке – слишком толстый слой теста, перегретая сковорода или недостаточно тщательное перемешивание ингредиентов, из-за чего блины рвутся или получаются сухими. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "emiliya.yevtushenko".

Как приготовить блины с банановой чизкейк-начинкой

Ингредиенты:

Ингредиенты для блинов:

молоко (теплое) – 600 мл;

вода (теплая) – 200 мл;

яйца – 3 шт;

сахар – 4 ст. л;

ванильный сахар – 1 пакетик;

растопленное сливочное масло – 60–70 г;

мука – 300 г;

Ингредиенты для начинки:

рикота или творожный сыр – 250 г;

сгущенка – 100 г;

банан – 1 шт;

Способ приготовления:

Взбить все ингредиенты для блинов блендером до однородной консистенции, чтобы не было комочков. Разогреть сковороду на среднем огне, смазать маслом гхи и жарить блины по 1 минуте с каждой стороны до золотистого цвета. Приготовить начинку: смешать рикоту со сгущенкой, добавить нарезанный банан и перемешать в кремовую текстуру. Выложить начинку на блины, завернуть рулетом или сложить треугольником. Выложить на тарелку и подавать теплыми, по желанию украсить ягодами, цедрой или медом.

Как и с чем подавать

Блинчики с бананово-чезкейковой начинкой лучше всего подавать теплыми, выложив на тарелку по треугольникам или рулетикам. Можно украсить свежими ягодами, цедрой апельсина или легкой посыпкой сахарной пудры. Для контраста вкуса добавить немного меда или шоколадного соуса. Они отлично сочетаются с натуральным чаем, кофе или ванильным мороженым. Кушанье подходит как для семейного завтрака, так и для праздничного десерта.