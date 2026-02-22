Блинчики в цитрусовой глазури: нежность и аромат в каждом кусочке (видео)

Вкусные необычные блины

Блинчики бывают разными: толстые и тонкие, сладкие или соленые, с ягодами, шоколадом или даже кокосовой начинкой. Классические рецепты часто используют молоко, яйца и муку, но тонкость и упругость теста во многом зависит от правильной последовательности смешивания ингредиентов. Сегодня мы предлагаем рецепт блинчиков в стиле "Креп Сюзет" с апельсиновым соусом – десерт, который сразу украсит любой стол. Для лучшего результата следует использовать свежие продукты: яйца средней свежести, хорошо просеянную муку и спелые цитрусы для соуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить блины в апельсиновой глазури

Ингредиенты:

Для блинов:

яйца — 2 шт;

сахар – 2 ст. л;

соль — щепотка;

молоко (теплое) — 750 мл;

мука — 250 г;

масло – 2 ст. л;

куркума — 1/2 ч. л;

Для апельсинового соуса:

сахар коричневый – 2 ст. л;

масло – 50 г;

сок апельсиновый – 160 мл;

цедра апельсина – 1-2 ч. л;

мандариновый ликер – 40 мл (по желанию);

Способ приготовления:

На сухую сковородку всыпать сахар, дать ему немного растаять. Добавить масло, смешать до однородности. Влить апельсиновый сок и добавить цедру. По желанию добавить цитрусовый ликер. Проварить несколько минут, пока соус станет густым и глянцевым. Приготовить блины, смешав яйца, сахар и соль, поочередно добавляя молоко и муку, завершить растительным маслом и куркумой. Сложить блины треугольниками, выложить в форму и полить апельсиновым соусом. Подавать горячими, при желании добавить мороженое или свежую цедру.

Как и с чем подавать

Блинчики лучше всего подавать сразу после запекания, когда сыр и соус еще теплые и тянутся. Для дополнительной презентации сверху можно добавить свежую цедру апельсина, чуть-чуть мороженого или ягод. Такие блины отлично сочетаются с чаем, кофе или легким десертным вином. Они подходят как для праздничного завтрака, так и для вечеринки или семейного десерта.