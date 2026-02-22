Блинчики в цитрусовой глазури: нежность и аромат в каждом кусочке (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусные необычные блины
Блинчики бывают разными: толстые и тонкие, сладкие или соленые, с ягодами, шоколадом или даже кокосовой начинкой. Классические рецепты часто используют молоко, яйца и муку, но тонкость и упругость теста во многом зависит от правильной последовательности смешивания ингредиентов. Сегодня мы предлагаем рецепт блинчиков в стиле "Креп Сюзет" с апельсиновым соусом – десерт, который сразу украсит любой стол. Для лучшего результата следует использовать свежие продукты: яйца средней свежести, хорошо просеянную муку и спелые цитрусы для соуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить блины в апельсиновой глазури
Ингредиенты:
Для блинов:
- яйца — 2 шт;
- сахар – 2 ст. л;
- соль — щепотка;
- молоко (теплое) — 750 мл;
- мука — 250 г;
- масло – 2 ст. л;
- куркума — 1/2 ч. л;
Для апельсинового соуса:
- сахар коричневый – 2 ст. л;
- масло – 50 г;
- сок апельсиновый – 160 мл;
- цедра апельсина – 1-2 ч. л;
- мандариновый ликер – 40 мл (по желанию);
Способ приготовления:
- На сухую сковородку всыпать сахар, дать ему немного растаять.
- Добавить масло, смешать до однородности.
- Влить апельсиновый сок и добавить цедру. По желанию добавить цитрусовый ликер.
- Проварить несколько минут, пока соус станет густым и глянцевым.
- Приготовить блины, смешав яйца, сахар и соль, поочередно добавляя молоко и муку, завершить растительным маслом и куркумой.
- Сложить блины треугольниками, выложить в форму и полить апельсиновым соусом.
- Подавать горячими, при желании добавить мороженое или свежую цедру.
Как и с чем подавать
Блинчики лучше всего подавать сразу после запекания, когда сыр и соус еще теплые и тянутся. Для дополнительной презентации сверху можно добавить свежую цедру апельсина, чуть-чуть мороженого или ягод. Такие блины отлично сочетаются с чаем, кофе или легким десертным вином. Они подходят как для праздничного завтрака, так и для вечеринки или семейного десерта.