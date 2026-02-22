Запеките так скумбрию хотя бы раз — и другого рецепта уже не будете искать: идея вкусного ужина (видео)

Этот вариант блюда удобен тем, что гарнир готовится одновременно с основным продуктом

Скумбрия — одна из самых доступных морских рыб, которую легко и быстро готовить. Благодаря природной жирности она остается сочной во время запекания и прекрасно сочетается с картофелем, пропитывая его ароматным соком. Если ищете идею для сытного домашнего ужина из доступных ингредиентов, запеченная скумбрия с картофелем в духовке станет удачным выбором.

В этом рецепте рыба запекается вместе с отварным картофелем, помидорами черри и луком, благодаря чему блюдо получается ароматным, нежным и очень сочным. Запеченная скумбрия с картофелем — это полноценное блюдо, которое не требует дополнительного гарнира и всегда получается питательным и аппетитным. Рецептом поделилась блогерша mariiam_foodblog в Instagram.

Как запечь скумбрию с картофелем

Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт.

Картошка маленькая – 8-10 шт.

Помидоры черри — 100 г

Фиолетовый лук (по желанию) – 0,5 шт.

Зелень

Соль, черный перец молотый – по вкусу

Специи для рыбы

Выбирая скумбрию, обращайте внимание на спинку: она должна быть широкой и упругой. Если нет скумбрии, с картофелем и помидорами можно запечь филе сибаса или дорады. В таком случае уменьшите время запекания до 15 минут.

Кроме помидоров и лука можно добавить несколько оливок или веточку розмарина. Это придаст блюду средиземноморский колорит.

Способ приготовления:

Картофель предварительно отвариваем до готовности. Скумбрию чистим, моем и разделяем на два филе. Делаем небольшие надрезы, солим, перчим, натираем приправой для рыбы и сбрызгиваем лимонным соком. На застеленный пергаментом противень выкладываем отварной картофель, помидоры и лук. Сверху укладываем рыбу. Запекаем в разогретой до 190 °C духовке примерно 20 минут.

Перед подачей на стол посыпаем зеленью.