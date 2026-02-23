Райское наслаждение на сковороде: блины со вкусом кокосового батончика (видео)

Вкусные и нежные блины

Блинчики бывают тонкими классическими, пышными, заварными, шоколадными, а из них даже можно приготовить эффектный радужный торт с кремовыми прослоями. Но сегодня мы предлагаем вариант, в котором главную роль играет начинка – нежный кокосовый крем в стиле любимого десерта с белой стружкой. Именно начинка превращает обычные блины в десерт ресторанного уровня, поэтому важно выбрать качественный сыр без кислинки и натуральную кокосовую стружку без лишнего сахара. Чтобы текстура была шелковистой, начинку следует тщательно перетереть или перебить блендером, а количество сгущенки регулировать постепенно — излишек сделает крем слишком жидким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "emiliya.yevtushenko".

Как приготовить блины с кокосовой начинкой

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.;

молоко теплое – 600 мл.;

вода теплая – 200 мл.;

сахар – 4 ст. л.;

ванильный сахар – 10 г.;

масло сливочное растопленное – 70 г;

мука пшеничная просеянная – 300 г.;

соль – щепотка.;

Для кокосовой начинки:

сливочный сыр или творог – 350 г.;

сгущенка – 3–5 ст. л.;

кокосовая стружка – 4–5 ст. л.;

ванильный экстракт – ½ ч. л.;

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью в легкую пену. Влить теплое молоко и воду, постепенно добавить просеянную муку и перебить массу до гладкой консистенции без комочков. Добавить растопленное сливочное масло, перемешать и оставить тесто отдохнуть 10–15 минут. Выпекать блины на хорошо разогретой сковороде по 40-60 секунд с каждой стороны до легкого золотистого оттенка. Смешать сливочный сыр со сгущенкой, ванилью и кокосовой стружкой, перебить до кремовой, густой текстуры. Намазать начинку щедрым слоем на охлажденный блинчик и завернуть рулетом или сложить конвертом.

Как и с чем подавать

Блинчики с кокосовой начинкой лучше всего подавать охлажденными, чтобы крем стабилизировался и стал более плотным. Их можно полить белоснежным шоколадом, посыпать подсушенной кокосовой стружкой либо подать с миндальными хлопьями для контраста текстур. Для праздничной подачи блины выкладывают слоями, формируя торт или нарезают рулеты порционными кусочками. Хорошо сочетаются с эспрессо, латте или легким жасминовым чаем.

Этот десерт демонстрирует, как простое основание может стать изысканным блюдом благодаря продуманной начинке и балансу сладости.