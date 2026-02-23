Райское наслаждение на сковороде: блины со вкусом кокосового батончика (видео)
Вкусные и нежные блины
Блинчики бывают тонкими классическими, пышными, заварными, шоколадными, а из них даже можно приготовить эффектный радужный торт с кремовыми прослоями. Но сегодня мы предлагаем вариант, в котором главную роль играет начинка – нежный кокосовый крем в стиле любимого десерта с белой стружкой. Именно начинка превращает обычные блины в десерт ресторанного уровня, поэтому важно выбрать качественный сыр без кислинки и натуральную кокосовую стружку без лишнего сахара. Чтобы текстура была шелковистой, начинку следует тщательно перетереть или перебить блендером, а количество сгущенки регулировать постепенно — излишек сделает крем слишком жидким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "emiliya.yevtushenko".
Как приготовить блины с кокосовой начинкой
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.;
- молоко теплое – 600 мл.;
- вода теплая – 200 мл.;
- сахар – 4 ст. л.;
- ванильный сахар – 10 г.;
- масло сливочное растопленное – 70 г;
- мука пшеничная просеянная – 300 г.;
- соль – щепотка.;
Для кокосовой начинки:
- сливочный сыр или творог – 350 г.;
- сгущенка – 3–5 ст. л.;
- кокосовая стружка – 4–5 ст. л.;
- ванильный экстракт – ½ ч. л.;
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью в легкую пену.
- Влить теплое молоко и воду, постепенно добавить просеянную муку и перебить массу до гладкой консистенции без комочков.
- Добавить растопленное сливочное масло, перемешать и оставить тесто отдохнуть 10–15 минут.
- Выпекать блины на хорошо разогретой сковороде по 40-60 секунд с каждой стороны до легкого золотистого оттенка.
- Смешать сливочный сыр со сгущенкой, ванилью и кокосовой стружкой, перебить до кремовой, густой текстуры.
- Намазать начинку щедрым слоем на охлажденный блинчик и завернуть рулетом или сложить конвертом.
Как и с чем подавать
Блинчики с кокосовой начинкой лучше всего подавать охлажденными, чтобы крем стабилизировался и стал более плотным. Их можно полить белоснежным шоколадом, посыпать подсушенной кокосовой стружкой либо подать с миндальными хлопьями для контраста текстур. Для праздничной подачи блины выкладывают слоями, формируя торт или нарезают рулеты порционными кусочками. Хорошо сочетаются с эспрессо, латте или легким жасминовым чаем.
Этот десерт демонстрирует, как простое основание может стать изысканным блюдом благодаря продуманной начинке и балансу сладости.