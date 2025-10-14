Укр

Вкуснее "Шубы" и "Оливье": приготовьте салат с курицей за 10 минут (видео)

Мария Швец
Такое блюдо вам точно понравится

Салаты – это универсальное блюдо, которое может быть легким ужином или эффектным украшением праздничного стола. Они бывают овощными, мясными, с крупами или фруктами, и каждый вариант приносит свой особенный вкус.

К примеру, салат из тыквы прекрасно подходит для ужина или как праздничная закуска. Сегодня мы предлагаем сытный и ароматный салат с курицей, капустой и кукурузой, который легко приготовить дома. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria_radostnaya".

Как приготовить салат с курицей, капустой и кукурузой

Ингредиенты:

  • куриное филе – 300 г;
  • свежая капуста – 200 г;
  • кукуруза консервированная – 1 банка (150 г);
  • яйца – 2 шт.;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • горчица мягкая – 2 ч. л.;
  • сушеный чеснок – 0,5 ч. л.;
  • соль – по вкусу;
  • зерна граната – для украшения;

Способ приготовления:

  1. Отварить или запечь куриное филе и нарезать кубиками.
  2. Отварить яйца и порезать маленькими кубиками.
  3. Нашинковать капусту и чуть-чуть ее посолить для мягкости.
  4. Смешать сметану, горчицу, сушеный чеснок и соль до однородного соуса.
  5. В большой миске соединить курицу, капусту, кукурузу и яйца, добавить соус и перемешать.
  6. Украсить зернами гранату и подавать на стол.
