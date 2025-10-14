Вкуснее "Шубы" и "Оливье": приготовьте салат с курицей за 10 минут (видео)

Такое блюдо вам точно понравится

Салаты – это универсальное блюдо, которое может быть легким ужином или эффектным украшением праздничного стола. Они бывают овощными, мясными, с крупами или фруктами, и каждый вариант приносит свой особенный вкус.

К примеру, салат из тыквы прекрасно подходит для ужина или как праздничная закуска. Сегодня мы предлагаем сытный и ароматный салат с курицей, капустой и кукурузой, который легко приготовить дома. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria_radostnaya".

Как приготовить салат с курицей, капустой и кукурузой

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г;

свежая капуста – 200 г;

кукуруза консервированная – 1 банка (150 г);

яйца – 2 шт.;

сметана – 3 ст. л.;

горчица мягкая – 2 ч. л.;

сушеный чеснок – 0,5 ч. л.;

соль – по вкусу;

зерна граната – для украшения;

Способ приготовления: