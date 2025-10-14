Вкуснее "Шубы" и "Оливье": приготовьте салат с курицей за 10 минут (видео)
Такое блюдо вам точно понравится
Салаты – это универсальное блюдо, которое может быть легким ужином или эффектным украшением праздничного стола. Они бывают овощными, мясными, с крупами или фруктами, и каждый вариант приносит свой особенный вкус.
К примеру, салат из тыквы прекрасно подходит для ужина или как праздничная закуска. Сегодня мы предлагаем сытный и ароматный салат с курицей, капустой и кукурузой, который легко приготовить дома. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoria_radostnaya".
Как приготовить салат с курицей, капустой и кукурузой
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г;
- свежая капуста – 200 г;
- кукуруза консервированная – 1 банка (150 г);
- яйца – 2 шт.;
- сметана – 3 ст. л.;
- горчица мягкая – 2 ч. л.;
- сушеный чеснок – 0,5 ч. л.;
- соль – по вкусу;
- зерна граната – для украшения;
Способ приготовления:
- Отварить или запечь куриное филе и нарезать кубиками.
- Отварить яйца и порезать маленькими кубиками.
- Нашинковать капусту и чуть-чуть ее посолить для мягкости.
- Смешать сметану, горчицу, сушеный чеснок и соль до однородного соуса.
- В большой миске соединить курицу, капусту, кукурузу и яйца, добавить соус и перемешать.
- Украсить зернами гранату и подавать на стол.