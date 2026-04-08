Вкуснее любого салата: что сделать с пасхальными яйцами, чтобы получить королевскую закуску

Наталья Граковская
Фаршированные яйца
Фаршированные яйца. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Вкусная закуска на стол, которая готовится без лишних хлопот

К Пасхе обычно в холодильнике появляется немаленький запас вареных яиц. Конечно, их можно использовать для приготовления салатов, но это далеко не единственный вариант. Из вареных яиц легко сделать вкусную и аппетитную закуску, которая будет выглядеть празднично и разнообразит праздничное меню.

Фаршированные яйца – простое, быстрое в приготовлении и одновременно эффектное блюдо, которое подойдет как для праздничного стола, так и для перекуса в будни. Рецептом поделилась фудблогерка albina_prodan_.

Фаршированные яйца с тунцом

Ингредиенты:

  • 6 вареных яиц
  • 1 баночка тунца
  • зеленый лук — по вкусу
  • укроп – по вкусу
  • 2 ст. л. майонеза
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите яйца в течение 10–12 минут, после чего остудите в холодной воде.
  2. Очистите яйца от скорлупы и разрежьте пополам.
  3. Аккуратно отделите желтки от белков.
  4. Желтки переложите в миску, добавьте тунец, измельченный зеленый лук и укроп.
  5. Добавьте майонез, посолите по вкусу и перемешайте.
  6. Заполните белки подготовленной начинкой.
  7. При желании украсьте закуску свежей зеленью и подавайте к столу.
