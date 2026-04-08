Вкуснее любого салата: что сделать с пасхальными яйцами, чтобы получить королевскую закуску
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусная закуска на стол, которая готовится без лишних хлопот
К Пасхе обычно в холодильнике появляется немаленький запас вареных яиц. Конечно, их можно использовать для приготовления салатов, но это далеко не единственный вариант. Из вареных яиц легко сделать вкусную и аппетитную закуску, которая будет выглядеть празднично и разнообразит праздничное меню.
Фаршированные яйца – простое, быстрое в приготовлении и одновременно эффектное блюдо, которое подойдет как для праздничного стола, так и для перекуса в будни. Рецептом поделилась фудблогерка albina_prodan_.
Фаршированные яйца с тунцом
Ингредиенты:
- 6 вареных яиц
- 1 баночка тунца
- зеленый лук — по вкусу
- укроп – по вкусу
- 2 ст. л. майонеза
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите яйца в течение 10–12 минут, после чего остудите в холодной воде.
- Очистите яйца от скорлупы и разрежьте пополам.
- Аккуратно отделите желтки от белков.
- Желтки переложите в миску, добавьте тунец, измельченный зеленый лук и укроп.
- Добавьте майонез, посолите по вкусу и перемешайте.
- Заполните белки подготовленной начинкой.
- При желании украсьте закуску свежей зеленью и подавайте к столу.