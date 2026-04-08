Вкуснее любого салата: что сделать с пасхальными яйцами, чтобы получить королевскую закуску

Вкусная закуска на стол, которая готовится без лишних хлопот

К Пасхе обычно в холодильнике появляется немаленький запас вареных яиц. Конечно, их можно использовать для приготовления салатов, но это далеко не единственный вариант. Из вареных яиц легко сделать вкусную и аппетитную закуску, которая будет выглядеть празднично и разнообразит праздничное меню.

Фаршированные яйца – простое, быстрое в приготовлении и одновременно эффектное блюдо, которое подойдет как для праздничного стола, так и для перекуса в будни. Рецептом поделилась фудблогерка albina_prodan_.

Фаршированные яйца с тунцом

Ингредиенты:

6 вареных яиц

1 баночка тунца

зеленый лук — по вкусу

укроп – по вкусу

2 ст. л. майонеза

соль — по вкусу

Способ приготовления: