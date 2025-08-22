Самый простой рулет с яблоками: без лишних хлопот, всегда удается (видео)

Быстрая выпечка для семейного чаепития

Яблоко – один из самых любимых и популярных фруктов в выпечке. Из него готовят пироги, шарлотки, варенье, штрудели, смузи, а еще – вкусный десерт из трех ингредиентов без хлопот. Но сегодня мы предлагаем кое-что другое: классический яблочный рулет.

Нежное бисквитное тесто, сочные яблоки и простота приготовления делают его идеальным вариантом для домашнего чаепития. Готовится быстро, а вкус – как в детстве! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить яблочный рулет

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

сахар — 100 г;

сахар ванильный – 1 ч. л.;

мука — 120 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

яблоки — 4-5 шт.;

Способ приготовления: