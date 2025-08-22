Укр

Самый простой рулет с яблоками: без лишних хлопот, всегда удается (видео)

Мария Швец
Такой простой, но при этом такой вкусный и ароматный
Такой простой, но при этом такой вкусный и ароматный

Быстрая выпечка для семейного чаепития

Яблоко – один из самых любимых и популярных фруктов в выпечке. Из него готовят пироги, шарлотки, варенье, штрудели, смузи, а еще – вкусный десерт из трех ингредиентов без хлопот. Но сегодня мы предлагаем кое-что другое: классический яблочный рулет.

Нежное бисквитное тесто, сочные яблоки и простота приготовления делают его идеальным вариантом для домашнего чаепития. Готовится быстро, а вкус – как в детстве! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить яблочный рулет

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • сахар ванильный – 1 ч. л.;
  • мука — 120 г;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
  • яблоки — 4-5 шт.;

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до белого.
  2. Ввести муку с разрыхлителем, аккуратно перемешать до однородности.
  3. Натереть яблоки на терке, при необходимости добавить немного сахара.
  4. Выложить яблоки на противень с силиконизированным пергаментом, разровнять.
  5. Сверху вылить тесто, распределить равномерно, выпекать 10–15 мин при 180°C.
  6. Готовый корж перевернуть, снять пергамент и еще горячим свернуть в рулет.
