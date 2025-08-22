Самый простой рулет с яблоками: без лишних хлопот, всегда удается (видео)
-
-
Быстрая выпечка для семейного чаепития
Яблоко – один из самых любимых и популярных фруктов в выпечке. Из него готовят пироги, шарлотки, варенье, штрудели, смузи, а еще – вкусный десерт из трех ингредиентов без хлопот. Но сегодня мы предлагаем кое-что другое: классический яблочный рулет.
Нежное бисквитное тесто, сочные яблоки и простота приготовления делают его идеальным вариантом для домашнего чаепития. Готовится быстро, а вкус – как в детстве! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить яблочный рулет
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 100 г;
- сахар ванильный – 1 ч. л.;
- мука — 120 г;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
- яблоки — 4-5 шт.;
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до белого.
- Ввести муку с разрыхлителем, аккуратно перемешать до однородности.
- Натереть яблоки на терке, при необходимости добавить немного сахара.
- Выложить яблоки на противень с силиконизированным пергаментом, разровнять.
- Сверху вылить тесто, распределить равномерно, выпекать 10–15 мин при 180°C.
- Готовый корж перевернуть, снять пергамент и еще горячим свернуть в рулет.