Капустные маффины для перекуса: нежные, как пирожки, но без лишнего теста

Приготовьте маффины из капусты, чтобы сделать свое меню более разнообразным

Если вы любите пирожки с капустой, но нет времени их готовить, попробуйте капустные маффины по этому рецепту. По вкусу они очень напоминают пирожки, но на самом деле у них меньше теста и больше сочной овощной начинки. Маффины из капусты получаются нежными внутри и с хрустящей аппетитной корочкой сверху.

Благодаря удобной форме, эти маффины идеально подходят, чтобы взять их с собой на перекус на работу, в дорогу или детям в школу. Рецептом блюда поделились на YouTube-канале VALENTSMAK.

Ингредиенты

Капуста свежая 1 кг

Морковь 2 шт.

Кабачок 1 шт.

Яйца 2-3 шт.

Мука овсяная 4 ст.л.

Сухари панировочные

Масло растительное для смазывания формы

Сыр Грана подано 3 ст.л.

Соль и черный перец молотый по вкусу.

Как приготовить капустные маффины