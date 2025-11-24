Капустные маффины для перекуса: нежные, как пирожки, но без лишнего теста
Приготовьте маффины из капусты, чтобы сделать свое меню более разнообразным
Если вы любите пирожки с капустой, но нет времени их готовить, попробуйте капустные маффины по этому рецепту. По вкусу они очень напоминают пирожки, но на самом деле у них меньше теста и больше сочной овощной начинки. Маффины из капусты получаются нежными внутри и с хрустящей аппетитной корочкой сверху.
Благодаря удобной форме, эти маффины идеально подходят, чтобы взять их с собой на перекус на работу, в дорогу или детям в школу. Рецептом блюда поделились на YouTube-канале VALENTSMAK.
Ингредиенты
- Капуста свежая 1 кг
- Морковь 2 шт.
- Кабачок 1 шт.
- Яйца 2-3 шт.
- Мука овсяная 4 ст.л.
- Сухари панировочные
- Масло растительное для смазывания формы
- Сыр Грана подано 3 ст.л.
- Соль и черный перец молотый по вкусу.
Как приготовить капустные маффины
- Овощи тоненько нарезать. Посолить и поперчить по вкусу, перемешать. Дать немного времени, чтобы выделился овощной сок и слить его.
- Добавить яйца, муку и тщательно перемешать.
- Дно формы смазать растительным маслом и посыпать панировочными сухарями.
- Равномерно выложить овощную массу в форму.
- Смешать сыр с сухарями. Образованной крошкой посыпать маффины.
- Запекать при температуре 170 С 40-50 минут.