Капустные маффины для перекуса: нежные, как пирожки, но без лишнего теста

Наталья Граковская
Маффины из капусты
Маффины из капусты. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Приготовьте маффины из капусты, чтобы сделать свое меню более разнообразным

Если вы любите пирожки с капустой, но нет времени их готовить, попробуйте капустные маффины по этому рецепту. По вкусу они очень напоминают пирожки, но на самом деле у них меньше теста и больше сочной овощной начинки. Маффины из капусты получаются нежными внутри и с хрустящей аппетитной корочкой сверху.

Благодаря удобной форме, эти маффины идеально подходят, чтобы взять их с собой на перекус на работу, в дорогу или детям в школу. Рецептом блюда поделились на YouTube-канале VALENTSMAK.

Ингредиенты

  • Капуста свежая 1 кг
  • Морковь 2 шт.
  • Кабачок 1 шт.
  • Яйца 2-3 шт.
  • Мука овсяная 4 ст.л.
  • Сухари панировочные
  • Масло растительное для смазывания формы
  • Сыр Грана подано 3 ст.л.
  • Соль и черный перец молотый по вкусу.

Как приготовить капустные маффины

  1. Овощи тоненько нарезать. Посолить и поперчить по вкусу, перемешать. Дать немного времени, чтобы выделился овощной сок и слить его.
  2. Добавить яйца, муку и тщательно перемешать.
  3. Дно формы смазать растительным маслом и посыпать панировочными сухарями.
  4. Равномерно выложить овощную массу в форму.
  5. Смешать сыр с сухарями. Образованной крошкой посыпать маффины.
  6. Запекать при температуре 170 С 40-50 минут.
