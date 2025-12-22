Понравится даже тем, кто не любит печень: как приготовить субпродукт с луком (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Такая печень понравится всем
Печень – это питательный субпродукт, часто используемый для приготовления паштета или быстрых жареных блюд. Не все любят ее из-за специфического вкуса, однако при правильном приготовлении печень получается нежной, ароматной и вкусной. Сегодня мы предлагаем рецепт вкусной телячьей печени с карамелизированным луком, сочетающим нежное мясо и сладковатые нотки лука. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".
Как приготовить печень тушеную с луком
Ингредиенты:
- телячья печень — 500 г;
- мука — 100 г;
- масло сливочное — 70-100 г;
- лук – 2 шт.;
- сахар – 1 ч.л;
- вода — 100 мл;
- коньяк — 1 ст.л;
- перец черный молотый – по вкусу;
- чеснок сушеный — по вкусу;
- приправа к грибам – по вкусу;
Способ приготовления:
- Очистить печень от пленки и порезать тонкими слайсами.
- Приправить солью, перцем и специями, оставить мариноваться на 30 минут.
- Обвалять каждый кусочек печени в муке для равномерной панировки.
- Разогреть масло на сковороде и обжарить печень по бокам до золотистой корочки.
- Лук порезать полукольцами, обжарить на сковороде до мягкости, добавить сахар и карамелизовать на маленьком огне до золотистого цвета.
- Добавить обжаренную печень в лук, влить воду, накрыть крышкой и тушить 10 минут.
- Добавить коньяк, накрыть крышкой и тушить еще 5 минут до насыщенного аромата.
Блюдо подавать горячим, с картофельным пюре, отварным рисом или свежими овощами. Для праздничного стола украсить свежей зеленью, дольками лимона или тонкими кружочками моркови.
Эта телячья печень с карамелизированным луком получается нежной, ароматной и сочной. Простой способ приготовления делает его универсальным блюдом как для обыденного обеда, так и для праздничного стола.