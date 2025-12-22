Понравится даже тем, кто не любит печень: как приготовить субпродукт с луком (видео)

Такая печень понравится всем

Печень – это питательный субпродукт, часто используемый для приготовления паштета или быстрых жареных блюд. Не все любят ее из-за специфического вкуса, однако при правильном приготовлении печень получается нежной, ароматной и вкусной. Сегодня мы предлагаем рецепт вкусной телячьей печени с карамелизированным луком, сочетающим нежное мясо и сладковатые нотки лука. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить печень тушеную с луком

Ингредиенты:

телячья печень — 500 г;

мука — 100 г;

масло сливочное — 70-100 г;

лук – 2 шт.;

сахар – 1 ч.л;

вода — 100 мл;

коньяк — 1 ст.л;

перец черный молотый – по вкусу;

чеснок сушеный — по вкусу;

приправа к грибам – по вкусу;

Способ приготовления:

Очистить печень от пленки и порезать тонкими слайсами. Приправить солью, перцем и специями, оставить мариноваться на 30 минут. Обвалять каждый кусочек печени в муке для равномерной панировки. Разогреть масло на сковороде и обжарить печень по бокам до золотистой корочки. Лук порезать полукольцами, обжарить на сковороде до мягкости, добавить сахар и карамелизовать на маленьком огне до золотистого цвета. Добавить обжаренную печень в лук, влить воду, накрыть крышкой и тушить 10 минут. Добавить коньяк, накрыть крышкой и тушить еще 5 минут до насыщенного аромата.

Блюдо подавать горячим, с картофельным пюре, отварным рисом или свежими овощами. Для праздничного стола украсить свежей зеленью, дольками лимона или тонкими кружочками моркови.

Эта телячья печень с карамелизированным луком получается нежной, ароматной и сочной. Простой способ приготовления делает его универсальным блюдом как для обыденного обеда, так и для праздничного стола.