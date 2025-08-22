Укр

Этот рецепт из слоеного теста станет вашим любимым: слойка с яблоками и корицей (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Самые вкусные, бюджетные, быстрые, из простых продуктов
Самые вкусные, бюджетные, быстрые, из простых продуктов. Фото instagram.com

Выпечка на скорую руку, что наполнит ваш дом сказочным ароматом

Яблоко – сочный и ароматный фрукт, который стал любимцем в выпечке многих поколений. Из него готовят нежный яблочный пирог, шарлотки, штрудели и муссы.

Но сегодня мы предлагаем простую и одновременно волшебно вкусную слойку с яблоками и корицей. Этот десерт быстрый в приготовлении, прекрасно пахнет, имеет хрустящую корочку и нежную карамелизированную начинку внутри. Идеально к чаю или кофе – как в будний день, так и на выходные. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola_lyulko".

Как приготовить яблочные слойки с корицей

Ингредиенты:

  • яблоки сорта голден – 500 г;
  • тесто слоеное (не дрожжевое) — 450 г;
  • сахар — 30 г;
  • сахар ванильный — 10 г;
  • корица — 5 г;
  • масло сливочное — 20 г;
  • яйцо куриное – 1 шт.;
  • сахарная пудра — 20 г;

Способ приготовления:

  1. Натереть яблоки на терке.
  2. Обжарить яблоки на сливочном масле с добавлением сахара к карамелизации.
  3. Добавить корицу и ванильный сахар, перемешать, охладить начинку.
  4. Раскатать тесто, выложить начинку на одну половину, накрыть другой.
  5. Нарезать тесто на полоски, сформовать спирали и выложить на противень.
  6. Смазать яйцом, выпекать 25 мин при 180°C, остудить и посыпать пудрой.
Теги:
#Яблоки #Слоеное тесто #Готовим дома