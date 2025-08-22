Этот рецепт из слоеного теста станет вашим любимым: слойка с яблоками и корицей (видео)
Выпечка на скорую руку, что наполнит ваш дом сказочным ароматом
Яблоко – сочный и ароматный фрукт, который стал любимцем в выпечке многих поколений. Из него готовят нежный яблочный пирог, шарлотки, штрудели и муссы.
Но сегодня мы предлагаем простую и одновременно волшебно вкусную слойку с яблоками и корицей. Этот десерт быстрый в приготовлении, прекрасно пахнет, имеет хрустящую корочку и нежную карамелизированную начинку внутри. Идеально к чаю или кофе – как в будний день, так и на выходные. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola_lyulko".
Как приготовить яблочные слойки с корицей
Ингредиенты:
- яблоки сорта голден – 500 г;
- тесто слоеное (не дрожжевое) — 450 г;
- сахар — 30 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- корица — 5 г;
- масло сливочное — 20 г;
- яйцо куриное – 1 шт.;
- сахарная пудра — 20 г;
Способ приготовления:
- Натереть яблоки на терке.
- Обжарить яблоки на сливочном масле с добавлением сахара к карамелизации.
- Добавить корицу и ванильный сахар, перемешать, охладить начинку.
- Раскатать тесто, выложить начинку на одну половину, накрыть другой.
- Нарезать тесто на полоски, сформовать спирали и выложить на противень.
- Смазать яйцом, выпекать 25 мин при 180°C, остудить и посыпать пудрой.