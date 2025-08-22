Этот рецепт из слоеного теста станет вашим любимым: слойка с яблоками и корицей (видео)

Выпечка на скорую руку, что наполнит ваш дом сказочным ароматом

Яблоко – сочный и ароматный фрукт, который стал любимцем в выпечке многих поколений. Из него готовят нежный яблочный пирог, шарлотки, штрудели и муссы.

Но сегодня мы предлагаем простую и одновременно волшебно вкусную слойку с яблоками и корицей. Этот десерт быстрый в приготовлении, прекрасно пахнет, имеет хрустящую корочку и нежную карамелизированную начинку внутри. Идеально к чаю или кофе – как в будний день, так и на выходные. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola_lyulko".

Как приготовить яблочные слойки с корицей

Ингредиенты:

яблоки сорта голден – 500 г;

тесто слоеное (не дрожжевое) — 450 г;

сахар — 30 г;

сахар ванильный — 10 г;

корица — 5 г;

масло сливочное — 20 г;

яйцо куриное – 1 шт.;

сахарная пудра — 20 г;

Способ приготовления: