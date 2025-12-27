Домашний "Муравейник": торт со вкусом детства, который всегда получается (видео)

Вкусная выпечка с детства

Существует множество вариантов домашней выпечки – от простых пирогов до изысканных тортов, в том числе и творожной бабки. Но сегодня мы предлагаем вспомнить классику, знакомую многим с детства. Торт "Муравейник" — это простой в приготовлении десерт без сложных техник и декора. Его любят за нежный крем, хрустящее основание и тот самый домашний вкус, который объединяет за столом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".

Как приготовить торт "Муравейник"

Ингредиенты:

маргарин – 250 г;

яйцо – 1 шт.;

сметана – 1 ст. л.;

мука – 450 г;

разрыхлитель для теста – 1 ч. л.;

сливочное масло – 180 г;

сгущенка – 400 г;

жареные орехи или мак – по желанию.

Способ приготовления:

Смешать маргарин, яйцо и сметану до однородной массы. Добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Пропустить тесто через мясорубку или натереть на большой терке, выложить на противень и выпекать при 180 ° C до золотистого цвета. Охлажденное тесто поломать на мелкие кусочки. Взбить мягкое сливочное масло со сгущенкой до кремовой консистенции. Соединить тесто с кремом, по желанию добавить орехи или мак и сформовать горку. Поставить торт в холодильник минимум на 3–4 часа для стабилизации.

Подавать охлажденным торт, нарезая порционными кусками. Для подачи можно посыпать сверху сахарной пудрой, какао или измельченными орехами. "Муравейник" прекрасно подходит с чаем, кофе или теплым молоком, а также станет удачным десертом к семейному чаепитию или праздничному столу.

Этот торт не нуждается в идеальной форме или сложном декоре — его ценность именно в простоте, домашнем и проверенном временем вкусе.