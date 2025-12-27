Укр

Домашний "Муравейник": торт со вкусом детства, который всегда получается (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Торт "Муравейник"
Торт "Муравейник". Фото instagram.com

Вкусная выпечка с детства

Существует множество вариантов домашней выпечки – от простых пирогов до изысканных тортов, в том числе и творожной бабки. Но сегодня мы предлагаем вспомнить классику, знакомую многим с детства. Торт "Муравейник" — это простой в приготовлении десерт без сложных техник и декора. Его любят за нежный крем, хрустящее основание и тот самый домашний вкус, который объединяет за столом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".

Как приготовить торт "Муравейник"

Ингредиенты:

  • маргарин – 250 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сметана – 1 ст. л.;
  • мука – 450 г;
  • разрыхлитель для теста – 1 ч. л.;
  • сливочное масло – 180 г;
  • сгущенка – 400 г;
  • жареные орехи или мак – по желанию.

Способ приготовления:

  1. Смешать маргарин, яйцо и сметану до однородной массы.
  2. Добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
  3. Пропустить тесто через мясорубку или натереть на большой терке, выложить на противень и выпекать при 180 ° C до золотистого цвета.
  4. Охлажденное тесто поломать на мелкие кусочки.
  5. Взбить мягкое сливочное масло со сгущенкой до кремовой консистенции.
  6. Соединить тесто с кремом, по желанию добавить орехи или мак и сформовать горку.
  7. Поставить торт в холодильник минимум на 3–4 часа для стабилизации.

Подавать охлажденным торт, нарезая порционными кусками. Для подачи можно посыпать сверху сахарной пудрой, какао или измельченными орехами. "Муравейник" прекрасно подходит с чаем, кофе или теплым молоком, а также станет удачным десертом к семейному чаепитию или праздничному столу.

Этот торт не нуждается в идеальной форме или сложном декоре — его ценность именно в простоте, домашнем и проверенном временем вкусе.

Теги:
#Торт #Муравейник #Готовим дома