Домашний "Муравейник": торт со вкусом детства, который всегда получается (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусная выпечка с детства
Существует множество вариантов домашней выпечки – от простых пирогов до изысканных тортов, в том числе и творожной бабки. Но сегодня мы предлагаем вспомнить классику, знакомую многим с детства. Торт "Муравейник" — это простой в приготовлении десерт без сложных техник и декора. Его любят за нежный крем, хрустящее основание и тот самый домашний вкус, который объединяет за столом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".
Как приготовить торт "Муравейник"
Ингредиенты:
- маргарин – 250 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сметана – 1 ст. л.;
- мука – 450 г;
- разрыхлитель для теста – 1 ч. л.;
- сливочное масло – 180 г;
- сгущенка – 400 г;
- жареные орехи или мак – по желанию.
Способ приготовления:
- Смешать маргарин, яйцо и сметану до однородной массы.
- Добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
- Пропустить тесто через мясорубку или натереть на большой терке, выложить на противень и выпекать при 180 ° C до золотистого цвета.
- Охлажденное тесто поломать на мелкие кусочки.
- Взбить мягкое сливочное масло со сгущенкой до кремовой консистенции.
- Соединить тесто с кремом, по желанию добавить орехи или мак и сформовать горку.
- Поставить торт в холодильник минимум на 3–4 часа для стабилизации.
Подавать охлажденным торт, нарезая порционными кусками. Для подачи можно посыпать сверху сахарной пудрой, какао или измельченными орехами. "Муравейник" прекрасно подходит с чаем, кофе или теплым молоком, а также станет удачным десертом к семейному чаепитию или праздничному столу.
Этот торт не нуждается в идеальной форме или сложном декоре — его ценность именно в простоте, домашнем и проверенном временем вкусе.