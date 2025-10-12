Укр

Идеальный осенний пирог: как приготовить киш с тыквой и курицей

Наталья Граковская
Киш с тыквой и курицей
Киш с тыквой и курицей. Фото Коллаж "Телеграфа"

Киш получается не только вкусным, но и очень аппетитным

Киш с тыквой и курицей – это открытый пирог из песочного теста. Его можно подавать на завтрак, обед, перекус или даже к праздничному столу. Благодаря начинке из курицы и тыквы киш получается сытным, одновременно соленым и слегка сладковатым. Этот рецепт не только простой в приготовлении, но и позволяет экспериментировать с ингредиентами, которые вы можете заменять по своему вкусу.

Рецептом на своей странице в Instagram поделилась фудблогерка nata.cooking.

Ингредиенты

Тесто

  • 200 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л холодной воды
  • 0,5 ч. л соли

Начинка

  • 350 г куриного филе
  • 350 г тыквы
  • 100 г вяленых томатов
  • 100 г сыра
  • горсть томатов черри
  • оливковое масло, специи

Заливка

  • 4 яйца
  • 250 мл сливок 15-20%
  • соль, перец по вкусу

Этапы приготовления

  1. В миске смешайте муку и соль. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетрите пальцами до состояния крошки. Вбейте яйцо, добавьте холодную воду и быстро замесите однородное тесто. Заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
  2. Очистите тыкву, нарежьте ее небольшими кусочками, положите на противень, полейте оливковым маслом, посыпьте специями и запекайте при 200°C примерно 25 минут до мягкости. Куриное филе нарежьте кусочками, приправьте специями и обжарьте на сковороде до готовности.
  3. Охлажденное тесто раскатайте в тонкий пласт и переложите в форму для выпечки (диаметром около 22-24 см). Равномерно распределите тесто по форме, формируя бортики. Выложите на тесто запеченную тыкву, обжаренное куриное филе, вяленые томаты и натертый сыр.
  4. В миске взбейте 4 яйца со сливками, добавьте соль и перец по вкусу. Равномерно залейте этой смесью начинку. По желанию сверху разложите половинки томатов черри.
  5. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте киш 40-50 минут, пока заливка не загустеет, а тесто не станет золотистым.
