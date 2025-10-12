Идеальный осенний пирог: как приготовить киш с тыквой и курицей

Киш получается не только вкусным, но и очень аппетитным

Киш с тыквой и курицей – это открытый пирог из песочного теста. Его можно подавать на завтрак, обед, перекус или даже к праздничному столу. Благодаря начинке из курицы и тыквы киш получается сытным, одновременно соленым и слегка сладковатым. Этот рецепт не только простой в приготовлении, но и позволяет экспериментировать с ингредиентами, которые вы можете заменять по своему вкусу.

Рецептом на своей странице в Instagram поделилась фудблогерка nata.cooking.

Ингредиенты

Тесто

200 г муки

100 г сливочного масла

1 яйцо

1 ст. л холодной воды

0,5 ч. л соли

Начинка

350 г куриного филе

350 г тыквы

100 г вяленых томатов

100 г сыра

горсть томатов черри

оливковое масло, специи

Заливка

4 яйца

250 мл сливок 15-20%

соль, перец по вкусу

Этапы приготовления