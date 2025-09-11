Укр

Яблочный пирог с секретом: ароматная выпечка с двойной порцией вкуса (видео)

Мария Швец

Нежный десерт с секретом
Нежный десерт с секретом. Фото instagram.com

Природный декор придает выпечке интересный и красивый вид

Сейчас сезон яблок в самом разгаре, и хозяйки соперничают в оригинальности: пекут ароматные шарлотки, готовят штрудели и даже яблочные пироги с пудингом. Но сегодня мы предлагаем еще один вариант, который обязательно понравится всей семье — простой и очень нежный яблочный пирог на большой форме.

Минимум ингредиентов, немного времени – и на столе появляется ароматная выпечка с золотистой корочкой и сочной яблочной начинкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "myroslava_pekariuk".

Как приготовить яблочный пирог с белками

Ингредиенты

  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 200 г (100 г + 100 г);
  • масло – 150 г;
  • молоко – 100 мл;
  • мука — 270 г;
  • разрыхлитель теста — 10 г;
  • яблоки — 700 г.

Способ приготовления

  1. Отделить желтки от белков и перетереть желтки из 100 г сахара, добавить масло и снова перетереть.
  2. Добавить в массу молоко, муку и разрыхлитель, вымесить тесто до однородности.
  3. Застелить форму (36×24 см) пергаментом, выложить тесто и равномерно распределить.
  4. Натереть яблоки, отжать сок и выложить поверх теста.
  5. Выпекать при 180 С около 25–30 минут, ориентируясь на золотистость коржа.
  6. Смазать пирог белком и допекать еще 10 минут в духовке.
