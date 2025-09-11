Яблочный пирог с секретом: ароматная выпечка с двойной порцией вкуса (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Природный декор придает выпечке интересный и красивый вид
Сейчас сезон яблок в самом разгаре, и хозяйки соперничают в оригинальности: пекут ароматные шарлотки, готовят штрудели и даже яблочные пироги с пудингом. Но сегодня мы предлагаем еще один вариант, который обязательно понравится всей семье — простой и очень нежный яблочный пирог на большой форме.
Минимум ингредиентов, немного времени – и на столе появляется ароматная выпечка с золотистой корочкой и сочной яблочной начинкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "myroslava_pekariuk".
Как приготовить яблочный пирог с белками
Ингредиенты
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 200 г (100 г + 100 г);
- масло – 150 г;
- молоко – 100 мл;
- мука — 270 г;
- разрыхлитель теста — 10 г;
- яблоки — 700 г.
Способ приготовления
- Отделить желтки от белков и перетереть желтки из 100 г сахара, добавить масло и снова перетереть.
- Добавить в массу молоко, муку и разрыхлитель, вымесить тесто до однородности.
- Застелить форму (36×24 см) пергаментом, выложить тесто и равномерно распределить.
- Натереть яблоки, отжать сок и выложить поверх теста.
- Выпекать при 180 С около 25–30 минут, ориентируясь на золотистость коржа.
- Смазать пирог белком и допекать еще 10 минут в духовке.