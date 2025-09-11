Яблочный пирог с секретом: ароматная выпечка с двойной порцией вкуса (видео)

Природный декор придает выпечке интересный и красивый вид

Сейчас сезон яблок в самом разгаре, и хозяйки соперничают в оригинальности: пекут ароматные шарлотки, готовят штрудели и даже яблочные пироги с пудингом. Но сегодня мы предлагаем еще один вариант, который обязательно понравится всей семье — простой и очень нежный яблочный пирог на большой форме.

Минимум ингредиентов, немного времени – и на столе появляется ароматная выпечка с золотистой корочкой и сочной яблочной начинкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "myroslava_pekariuk".

Как приготовить яблочный пирог с белками

Ингредиенты

яйца — 4 шт.;

сахар — 200 г (100 г + 100 г);

масло – 150 г;

молоко – 100 мл;

мука — 270 г;

разрыхлитель теста — 10 г;

яблоки — 700 г.

Способ приготовления