Не "Белочка", но так же вкусно: простой рецепт сытной намазки

Наталья Граковская
Читати українською
Намазка из моркови, яиц и плавленого сыра
Намазка из моркови, яиц и плавленого сыра. Фото Коллаж "Телеграфа"

Рецепт вкусной намазки, которую можно подавать на стол в качестве салата

Эта вкусная намазка из моркови, яиц и сыра обязательно понравится тем, кто любит сытные и простые в приготовлении закуски. По вкусу и внешнему виду она напоминает хорошо известный салат "Белочка", но готовится с добавлением моркови. Эту намазку можно есть с хлебом или гренками или подать на стол в виде салата. В любом варианте она станет хорошей идеей для перекуса или праздничного стола.

Рецептом намазки-салата поделилась в своем Instagram кулинарная блогерша an.cookbook.

Ингредиенты

  • Морковь – 2 шт.
  • Вареные яйца — 2 шт.
  • Плавленые сырки – 2 шт.
  • Майонез – 3-4 ст.л
  • Чеснок — 1-2 зубчика

Как приготовить намазку-салат

  1. На терке натираем морковь, яйца и плавленые сырки.
  2. Все ингредиенты высыпаем в глубокую емкость.
  3. Для пикантности выдавливаем чеснок, добавляем майонез, тщательно перемешиваем блюдо.

Также узнайте, как приготовить свекольную намазку для бутербродов. Это очень простое и экономное блюдо, которое поможет разнообразить рацион.

