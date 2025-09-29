Не "Белочка", но так же вкусно: простой рецепт сытной намазки

Рецепт вкусной намазки, которую можно подавать на стол в качестве салата

Эта вкусная намазка из моркови, яиц и сыра обязательно понравится тем, кто любит сытные и простые в приготовлении закуски. По вкусу и внешнему виду она напоминает хорошо известный салат "Белочка", но готовится с добавлением моркови. Эту намазку можно есть с хлебом или гренками или подать на стол в виде салата. В любом варианте она станет хорошей идеей для перекуса или праздничного стола.

Рецептом намазки-салата поделилась в своем Instagram кулинарная блогерша an.cookbook.

Ингредиенты

Морковь – 2 шт.

Вареные яйца — 2 шт.

Плавленые сырки – 2 шт.

Майонез – 3-4 ст.л

Чеснок — 1-2 зубчика

Как приготовить намазку-салат

На терке натираем морковь, яйца и плавленые сырки. Все ингредиенты высыпаем в глубокую емкость. Для пикантности выдавливаем чеснок, добавляем майонез, тщательно перемешиваем блюдо.

Также узнайте, как приготовить свекольную намазку для бутербродов. Это очень простое и экономное блюдо, которое поможет разнообразить рацион.