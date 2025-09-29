Не "Белочка", но так же вкусно: простой рецепт сытной намазки
Рецепт вкусной намазки, которую можно подавать на стол в качестве салата
Эта вкусная намазка из моркови, яиц и сыра обязательно понравится тем, кто любит сытные и простые в приготовлении закуски. По вкусу и внешнему виду она напоминает хорошо известный салат "Белочка", но готовится с добавлением моркови. Эту намазку можно есть с хлебом или гренками или подать на стол в виде салата. В любом варианте она станет хорошей идеей для перекуса или праздничного стола.
Рецептом намазки-салата поделилась в своем Instagram кулинарная блогерша an.cookbook.
Ингредиенты
- Морковь – 2 шт.
- Вареные яйца — 2 шт.
- Плавленые сырки – 2 шт.
- Майонез – 3-4 ст.л
- Чеснок — 1-2 зубчика
Как приготовить намазку-салат
- На терке натираем морковь, яйца и плавленые сырки.
- Все ингредиенты высыпаем в глубокую емкость.
- Для пикантности выдавливаем чеснок, добавляем майонез, тщательно перемешиваем блюдо.
