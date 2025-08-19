Эта закуска станет вашей любимой: как особенно аппетитно приготовить кабачки (видео)
Блюдо получается аппетитным и ароматным
Мы делились рецептом аппетитных кабачковых оладий. Теперь рассказываем, как можно вкусно и просто приготовить кабачки.
Рецептом аппетитной закуски поделилась кулинарная блоггерша cooking_by_yuliya. Готовить ее очень просто. Это блюдо станет аппетитным перекусом или сытным гарниром к любому мясу или рыбе.
Ингредиенты:
- 2 кабачки
- 1 пучок зеленого лука
- 2 зубчика чеснока
- 2 помидора
- 1 морковь
- 1 луковица
- пучок укропа
- 200 мл сливок (любой жирности)
- 50 мл воды
- соль и перец
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Кабачки помыть, порезать кубиками либо кружочками. Обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Переложить на тарелку.
- Лук и морковь очистить, порезать маленькими кубиками. Обжарить на том же масле, где жарились кабачки, до мягкости.
- Добавить в лук и морковь измельченные помидоры (можно снять кожицу), перемешать. Тушить 5-7 минут.
- Добавить обжаренные кабачки, сливки, воду, соль и перец. Перемешать, довести до кипения и тушить на медленном огне 10-15 минут.
- За 2 минуты до готовности добавить измельченный чеснок и укроп. Перемешать и снять с огня.
Блюдо вкусно как горячим, так и холодным. Также мы делились рецептом вкусной праздничной запеканки из кабачков.