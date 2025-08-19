Эта закуска станет вашей любимой: как особенно аппетитно приготовить кабачки (видео)

Блюдо получается аппетитным и ароматным

Мы делились рецептом аппетитных кабачковых оладий. Теперь рассказываем, как можно вкусно и просто приготовить кабачки.

Рецептом аппетитной закуски поделилась кулинарная блоггерша cooking_by_yuliya. Готовить ее очень просто. Это блюдо станет аппетитным перекусом или сытным гарниром к любому мясу или рыбе.

Ингредиенты:

2 кабачки

1 пучок зеленого лука

2 зубчика чеснока

2 помидора

1 морковь

1 луковица

пучок укропа

200 мл сливок (любой жирности)

50 мл воды

соль и перец

масло для жарки

Способ приготовления:

Кабачки помыть, порезать кубиками либо кружочками. Обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Переложить на тарелку. Лук и морковь очистить, порезать маленькими кубиками. Обжарить на том же масле, где жарились кабачки, до мягкости. Добавить в лук и морковь измельченные помидоры (можно снять кожицу), перемешать. Тушить 5-7 минут. Добавить обжаренные кабачки, сливки, воду, соль и перец. Перемешать, довести до кипения и тушить на медленном огне 10-15 минут. За 2 минуты до готовности добавить измельченный чеснок и укроп. Перемешать и снять с огня.

Блюдо вкусно как горячим, так и холодным. Также мы делились рецептом вкусной праздничной запеканки из кабачков.