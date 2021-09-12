Укр

Жареные белые грибы: топ-3 рецепта с картофелем, луком и яйцами

Автор
Анна Барабан ,
Дата публикации
Читати українською
Автор
1281
Жареные грибы
Жареные грибы. Фото pexels.com

Простые рецепты жареных белых грибов, которые легко приготовить дома.

Жареные белые грибы — это одно из неизменных осенних блюд. В отличие от других грибов, белые обладают неповторимым, интенсивным ореховым ароматом и плотной, но при этом нежной мякотью. Благодаря насыщенному вкусу для приготовления белых грибов практически не нужны приправы. Но при желании к грибам можно добавить другие ингредиенты.

"Телеграф" предлагает вам три вкусных рецепта белых жареных грибов: с картошкой, луком и яйцами. Все они очень простые и готовятся очень быстро.

Жареные белые грибы

Жареные белые грибы
Жареные белые грибы

Ингредиенты:

  • 1 кг свежих белых грибов
  • оливковое масло
  • соль, свежесмолотый черный перец

Приготовление:

  1. Почистите грибы и промойте их под проточной водой в дуршлаге, не замачивая в воде. Стряхните лишнюю воду. Не отделяя шляпки от ножек, нарежьте грибы тонкими ломтиками.
  2. В большую сковороду обязательно с толстым дном налейте оливковое масло слоем в палец толщиной. На максимальном огне разогрейте масло, и осторожно выложите грибы.
  3. Через 30 секунд чуть убавьте огонь и жарьте грибы, время от времени помешивая, пока они не приобретут золотистый оттенок, обычно 7 минут.
  4. Снимите с огня, посолите, поперчите по вкусу и немедленно подавайте.

Грибы, жаренные с картофелем и луком

Грибы, жаренные с картофелем и луком
Грибы, жаренные с картофелем и луком

Ингредиенты

  • 300 г свежих грибов
  • 3 крупные картофелины
  • 1 большая луковица
  • растительное масло для обжаривания
  • соль, перец

Приготовление

  1. Грибы очистить и нарезать крупными кусочками. Картофель и лук очистить. Картофель нарезать тонкими дольками, лук – полукольцами. Разогреть в сковороде немного растительного масла, обжарить картофель до готовности, 15–20 мин.
  2. На другой сковороде обжарить на растительном масле грибы, готовить до полного выпаривания жидкости. Влить еще 1 ст. л. масла, добавить лук и готовить, помешивая, 5 мин.
  3. Добавить грибы с луком в сковороду с картофелем, приправить солью и перцем. Перемешать. Прогреть 1–2 мин.

Грибы с картофелем и яйцами

Грибы с картофелем и яйцами
Грибы с картофелем и яйцами

Ингредиенты

  • 500 г любых лесных грибов
  • 5 средних картофелин
  • 50 г пармезана
  • 5 яиц
  • 1 маленькая луковица
  • по 3 веточки петрушки и укропа
  • 3 ст.л. сливочного масла
  • соль, черный перец

Приготовление

  1. Картофель вымойте щеткой, сварите, очистите и нарежьте ломтиками по 1 см. Грибы почистите, отварите в подсоленной кипящей воде, 10 мин., обсушите, мелко нарежьте.
  2. Лук измельчите, обжарьте с грибами в масле в сковороде диаметром 20– 22 см. Выложите картофель в сковороду и обжаривайте, помешивая, 5 мин.
  3. Взбейте яйца, добавьте мелко натертый пармезан и измельченную зелень, посолите, поперчите.
  4. Залейте этой смесью картофель, перемешайте и жарьте под закрытой крышкой с обеих сторон на слабом огне до образования золотисто-коричневой корочки, по 3–4 мин. с каждой стороны. Нарежьте на сектора и подавайте теплыми или холодными.

Ранее "Телеграф" рассказывал об опасных моментах при консервации грибов, а также рассказывал, как замариновать белые грибы на зиму.

Теги:
#Рецепты #Грибы #Белые грибы #Жаренные грибы