Жареные белые грибы: топ-3 рецепта с картофелем, луком и яйцами
Простые рецепты жареных белых грибов, которые легко приготовить дома.
Жареные белые грибы — это одно из неизменных осенних блюд. В отличие от других грибов, белые обладают неповторимым, интенсивным ореховым ароматом и плотной, но при этом нежной мякотью. Благодаря насыщенному вкусу для приготовления белых грибов практически не нужны приправы. Но при желании к грибам можно добавить другие ингредиенты.
"Телеграф" предлагает вам три вкусных рецепта белых жареных грибов: с картошкой, луком и яйцами. Все они очень простые и готовятся очень быстро.
Жареные белые грибы
Ингредиенты:
- 1 кг свежих белых грибов
- оливковое масло
- соль, свежесмолотый черный перец
Приготовление:
- Почистите грибы и промойте их под проточной водой в дуршлаге, не замачивая в воде. Стряхните лишнюю воду. Не отделяя шляпки от ножек, нарежьте грибы тонкими ломтиками.
- В большую сковороду обязательно с толстым дном налейте оливковое масло слоем в палец толщиной. На максимальном огне разогрейте масло, и осторожно выложите грибы.
- Через 30 секунд чуть убавьте огонь и жарьте грибы, время от времени помешивая, пока они не приобретут золотистый оттенок, обычно 7 минут.
- Снимите с огня, посолите, поперчите по вкусу и немедленно подавайте.
Грибы, жаренные с картофелем и луком
Ингредиенты
- 300 г свежих грибов
- 3 крупные картофелины
- 1 большая луковица
- растительное масло для обжаривания
- соль, перец
Приготовление
- Грибы очистить и нарезать крупными кусочками. Картофель и лук очистить. Картофель нарезать тонкими дольками, лук – полукольцами. Разогреть в сковороде немного растительного масла, обжарить картофель до готовности, 15–20 мин.
- На другой сковороде обжарить на растительном масле грибы, готовить до полного выпаривания жидкости. Влить еще 1 ст. л. масла, добавить лук и готовить, помешивая, 5 мин.
- Добавить грибы с луком в сковороду с картофелем, приправить солью и перцем. Перемешать. Прогреть 1–2 мин.
Грибы с картофелем и яйцами
Ингредиенты
- 500 г любых лесных грибов
- 5 средних картофелин
- 50 г пармезана
- 5 яиц
- 1 маленькая луковица
- по 3 веточки петрушки и укропа
- 3 ст.л. сливочного масла
- соль, черный перец
Приготовление
- Картофель вымойте щеткой, сварите, очистите и нарежьте ломтиками по 1 см. Грибы почистите, отварите в подсоленной кипящей воде, 10 мин., обсушите, мелко нарежьте.
- Лук измельчите, обжарьте с грибами в масле в сковороде диаметром 20– 22 см. Выложите картофель в сковороду и обжаривайте, помешивая, 5 мин.
- Взбейте яйца, добавьте мелко натертый пармезан и измельченную зелень, посолите, поперчите.
- Залейте этой смесью картофель, перемешайте и жарьте под закрытой крышкой с обеих сторон на слабом огне до образования золотисто-коричневой корочки, по 3–4 мин. с каждой стороны. Нарежьте на сектора и подавайте теплыми или холодными.
