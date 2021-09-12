Жареные белые грибы: топ-3 рецепта с картофелем, луком и яйцами

Простые рецепты жареных белых грибов, которые легко приготовить дома.

Жареные белые грибы — это одно из неизменных осенних блюд. В отличие от других грибов, белые обладают неповторимым, интенсивным ореховым ароматом и плотной, но при этом нежной мякотью. Благодаря насыщенному вкусу для приготовления белых грибов практически не нужны приправы. Но при желании к грибам можно добавить другие ингредиенты.

"Телеграф" предлагает вам три вкусных рецепта белых жареных грибов: с картошкой, луком и яйцами. Все они очень простые и готовятся очень быстро.

Жареные белые грибы

Ингредиенты:

1 кг свежих белых грибов

оливковое масло

соль, свежесмолотый черный перец

Приготовление:

Почистите грибы и промойте их под проточной водой в дуршлаге, не замачивая в воде. Стряхните лишнюю воду. Не отделяя шляпки от ножек, нарежьте грибы тонкими ломтиками. В большую сковороду обязательно с толстым дном налейте оливковое масло слоем в палец толщиной. На максимальном огне разогрейте масло, и осторожно выложите грибы. Через 30 секунд чуть убавьте огонь и жарьте грибы, время от времени помешивая, пока они не приобретут золотистый оттенок, обычно 7 минут. Снимите с огня, посолите, поперчите по вкусу и немедленно подавайте.

Грибы, жаренные с картофелем и луком

Ингредиенты

300 г свежих грибов

3 крупные картофелины

1 большая луковица

растительное масло для обжаривания

соль, перец

Приготовление

Грибы очистить и нарезать крупными кусочками. Картофель и лук очистить. Картофель нарезать тонкими дольками, лук – полукольцами. Разогреть в сковороде немного растительного масла, обжарить картофель до готовности, 15–20 мин. На другой сковороде обжарить на растительном масле грибы, готовить до полного выпаривания жидкости. Влить еще 1 ст. л. масла, добавить лук и готовить, помешивая, 5 мин. Добавить грибы с луком в сковороду с картофелем, приправить солью и перцем. Перемешать. Прогреть 1–2 мин.

Грибы с картофелем и яйцами

Ингредиенты

500 г любых лесных грибов

5 средних картофелин

50 г пармезана

5 яиц

1 маленькая луковица

по 3 веточки петрушки и укропа

3 ст.л. сливочного масла

соль, черный перец

Приготовление

Картофель вымойте щеткой, сварите, очистите и нарежьте ломтиками по 1 см. Грибы почистите, отварите в подсоленной кипящей воде, 10 мин., обсушите, мелко нарежьте. Лук измельчите, обжарьте с грибами в масле в сковороде диаметром 20– 22 см. Выложите картофель в сковороду и обжаривайте, помешивая, 5 мин. Взбейте яйца, добавьте мелко натертый пармезан и измельченную зелень, посолите, поперчите. Залейте этой смесью картофель, перемешайте и жарьте под закрытой крышкой с обеих сторон на слабом огне до образования золотисто-коричневой корочки, по 3–4 мин. с каждой стороны. Нарежьте на сектора и подавайте теплыми или холодными.

