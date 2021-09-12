Смажені білі гриби: топ-3 рецепти з картоплею, цибулею та яйцями

Прості рецепти смажених білих грибів, які легко приготувати вдома

Смажені білі гриби — це одна з незмінних осінніх страв. На відміну від інших грибів, білі мають неповторний, інтенсивний горіховий аромат та щільну, але при цьому ніжну м'якоть. Завдяки насиченому смаку для приготування білих грибів практично не потрібні приправи. Але за бажання до грибів можна додати інші інгредієнти.

"Телеграф" пропонує вам три смачні рецепти смажених білих грибів: з картоплею, цибулею та яйцями. Всі вони дуже прості та готуються дуже швидко.

Смажені білі гриби

Інгредієнти

1 кг свіжих білих грибів

оливкова олія

сіль, мелений чорний перець

Приготування

Почистіть гриби і промийте їх під проточною водою в друшляку, що не замочуючи в воді. Струсіть зайву воду. Чи не відділяючи капелюшки від ніжок, наріжте гриби тонкими скибочками. У велику сковороду обов’язково з товстим дном налийте оливкова олія шаром в палець завтовшки. На максимальному вогні розігрійте масло і обережно викладіть гриби. Через 30 сек. трохи зменште вогонь і смажте гриби, час від часу помішуючи, поки вони не придбають золотистий відтінок, зазвичай 7 хв. Зніміть з вогню, посоліть, поперчіть на свій смак і негайно подавайте.

Гриби, смажені з картоплею і цибулею

Інгредієнти

300 г свіжих грибів

3 великі картоплини

1 велика цибулина

рослинна олія для обсмажування

сіль перець

Приготування

Гриби очистити і нарізати великими шматочками. Картоплю і цибулю очистити. Картоплю нарізати тонкими часточками, цибулю — півкільцями. Розігріти в сковороді трохи рослинної олії, обсмажити картоплю до готовності, 15-20 хв. На іншій сковороді обсмажити на олії гриби, готувати до повного випаровування рідини. Влити ще 1 ст. л. масла, додати цибулю і готувати, помішуючи, 5 хв. Додати гриби з цибулею в сковороду з картоплею, приправити сіллю і перцем. Перемішати. Прогріти 1-2 хв.

Гриби з картоплею та яйцями

Інгредієнти

500 г будь-яких лісових грибів

5 середніх картоплин

50 г пармезану

5 яєць

1 маленька цибулина

по 3 гілочки петрушки і кропу

3 ст.л. вершкового масла

сіль, чорний перець

Приготування

Картоплю вимийте щіткою, зваріть, почистіть і наріжте скибками по 1 см. Гриби почистіть, відваріть у підсоленій киплячій воді, 10 хв., обсушіть, дрібно наріжте. Цибулю подрібніть, обсмажте з грибами в маслі на пательні діаметром 20–22 см. Викладіть картоплю в пательню і обсмажуйте, помішуючи, 5 хв. Збийте яйця, додайте дрібно натертий пармезан і подрібнену зелень, посоліть, поперчіть. Залийте цією сумішшю картоплю, перемішайте і смажте під закритою кришкою з обох сторін на слабкому вогні до утворення золотисто-коричневої скоринки, по 3–4 хв. з кожного боку. Наріжте на сектори і подавайте теплими або холодними.

