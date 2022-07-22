Укр

Консервированные баклажаны с шампиньонами

Автор
Татьяна Кармазина ,
Дата публикации
Читати українською
Автор
26539
Консервированные баклажаны с грибами на зиму
Консервированные баклажаны с грибами на зиму. Фото instagram.com/chef_vozniuk_oks

Попробуйте и не пожалеете

Различные салаты из баклажанов завоевали популярность благодаря своей насыщенности и легкой остроте. Среди них особенно выделяется вариант с шампиньонами. Такая закуска уместна и на семейном ужине, и на праздничном застолье. Салат из баклажанов и шампиньонов получается не только аппетитным, но и удивляет гармоничным сочетанием вкусов.

Этот рецепт заготовки на зиму не требует сложных ингредиентов. О том, как приготовить на зиму баклажанны с шампиньонами, рассказала украинский шеф-повар Оксана Вознюк. Вам понравится этот вариант приготовления, потому что грибы в сочетании с баклажаном, морковью и луком, на самом деле очень проста, но в то же время вкусная еда.

Как вкусно законсервировать баклажаны с грибами

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 1,5 кг
  • Шампиньоны — 500 г
  • Лук — 300 г
  • Морковь — 300 г
  • Чеснок — 5 зубков
  • Чили — 1 шт.
  • Масло растительное — 200 г
  • Уксус — 75 г
  • Сахар — 1 ст.л.
  • Приправа зира — 1 ч.л.
  • Кориандр молотый — 1 ч.л.
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Баклажаны режим кубиком и солим. Откладываем, чтобы отдохнули.
  2. Лук и шампиньоны тоже нарезаем кубиком, а морковь, как по-корейски.
  3. Сначала обжариваем лук, затем добавляем баклажаны (можно с кожурой), затем грибы и морковь, мелко нарезанный чеснок и перец чили.
  4. Солим, перчим, добавляем зиру и кориандр, и тушим до готовности.
  5. Выкладываем в банки, стерилизуем 15 минут и закрываем, переворачиваем банки и накрываем.

Как и с чем подавать

Салат из баклажанов и шампиньонов подавайте на стол в отдельной посуде. Для украшения посыпьте его зеленью.

Ранее "Телеграф" делился рецептом острого салата из зеленых помидоров и перцев на зиму.

Теги:
#Рецепты #Салаты #Баклажаны #Консервация