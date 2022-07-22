Консервированные баклажаны с шампиньонами

Попробуйте и не пожалеете

Различные салаты из баклажанов завоевали популярность благодаря своей насыщенности и легкой остроте. Среди них особенно выделяется вариант с шампиньонами. Такая закуска уместна и на семейном ужине, и на праздничном застолье. Салат из баклажанов и шампиньонов получается не только аппетитным, но и удивляет гармоничным сочетанием вкусов.

Этот рецепт заготовки на зиму не требует сложных ингредиентов. О том, как приготовить на зиму баклажанны с шампиньонами, рассказала украинский шеф-повар Оксана Вознюк. Вам понравится этот вариант приготовления, потому что грибы в сочетании с баклажаном, морковью и луком, на самом деле очень проста, но в то же время вкусная еда.

Как вкусно законсервировать баклажаны с грибами

Ингредиенты:

Баклажаны — 1,5 кг

Шампиньоны — 500 г

Лук — 300 г

Морковь — 300 г

Чеснок — 5 зубков

Чили — 1 шт.

Масло растительное — 200 г

Уксус — 75 г

Сахар — 1 ст.л.

Приправа зира — 1 ч.л.

Кориандр молотый — 1 ч.л.

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Баклажаны режим кубиком и солим. Откладываем, чтобы отдохнули. Лук и шампиньоны тоже нарезаем кубиком, а морковь, как по-корейски. Сначала обжариваем лук, затем добавляем баклажаны (можно с кожурой), затем грибы и морковь, мелко нарезанный чеснок и перец чили. Солим, перчим, добавляем зиру и кориандр, и тушим до готовности. Выкладываем в банки, стерилизуем 15 минут и закрываем, переворачиваем банки и накрываем.

Как и с чем подавать

Салат из баклажанов и шампиньонов подавайте на стол в отдельной посуде. Для украшения посыпьте его зеленью.

