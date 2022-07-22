Консервированные баклажаны с шампиньонами
Попробуйте и не пожалеете
Различные салаты из баклажанов завоевали популярность благодаря своей насыщенности и легкой остроте. Среди них особенно выделяется вариант с шампиньонами. Такая закуска уместна и на семейном ужине, и на праздничном застолье. Салат из баклажанов и шампиньонов получается не только аппетитным, но и удивляет гармоничным сочетанием вкусов.
Этот рецепт заготовки на зиму не требует сложных ингредиентов. О том, как приготовить на зиму баклажанны с шампиньонами, рассказала украинский шеф-повар Оксана Вознюк. Вам понравится этот вариант приготовления, потому что грибы в сочетании с баклажаном, морковью и луком, на самом деле очень проста, но в то же время вкусная еда.
Как вкусно законсервировать баклажаны с грибами
Ингредиенты:
- Баклажаны — 1,5 кг
- Шампиньоны — 500 г
- Лук — 300 г
- Морковь — 300 г
- Чеснок — 5 зубков
- Чили — 1 шт.
- Масло растительное — 200 г
- Уксус — 75 г
- Сахар — 1 ст.л.
- Приправа зира — 1 ч.л.
- Кориандр молотый — 1 ч.л.
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Баклажаны режим кубиком и солим. Откладываем, чтобы отдохнули.
- Лук и шампиньоны тоже нарезаем кубиком, а морковь, как по-корейски.
- Сначала обжариваем лук, затем добавляем баклажаны (можно с кожурой), затем грибы и морковь, мелко нарезанный чеснок и перец чили.
- Солим, перчим, добавляем зиру и кориандр, и тушим до готовности.
- Выкладываем в банки, стерилизуем 15 минут и закрываем, переворачиваем банки и накрываем.
Как и с чем подавать
Салат из баклажанов и шампиньонов подавайте на стол в отдельной посуде. Для украшения посыпьте его зеленью.
