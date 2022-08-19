Укр

Кетчуп с баклажанами и яблоками: рецепт домашнего соуса на зиму

Анна Барабан ,
Читати українською
Заготовить натуральный соус очень просто
Один раз попробовав этот кетчуп, вы перестанете покупать соус в магазине

Домашний кетчуп — это прекрасная альтернатива магазинным товарам, при чем намного полезнее. Тем более, если вы знаете, как легко и просто приготовить такой натуральный кетчуп своими руками. Сегодня мы хотим с вами поделиться рецептом домашнего кетчупа с баклажанами, перцем и кислыми яблоками, который мы нашли на сайте prostoway. Для его приготовления вам понадобится немного продуктов и также совсем немного времени.

Домашний кетчуп: рецепт

Ингредиенты:

  • Помидоры – 2 кг
  • Лук – 3 шт. (больших)
  • Баклажаны – 3 шт. (больших)
  • Сладкий перец – 5 шт.
  • Кислые яблоки – 3 шт.
  • Специи — горький перец, душистый перец, соль, гвоздика, лавровый лист, сахар, чеснок
  • Уксус

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты нарежьте произвольными кусочками, сложите в кастрюлю и варите на малом огне 1 час. Следите, чтобы овощи не пристали ко дну.
  2. После этого пропустите еще горячую массу через соковыжималку.
  3. Добавьте в смесь, что получилась: 1-2 шт. горького перца, 2 ч.л. соли, 100 мл уксуса, 5 шт. измельченного душистого перца, 5 шт. гвоздики, 5 шт. лаврового листа, 250 г сахара и 1 головку перемолотого чеснока.
  4. Все это проварите в течение 30 мин и горячую смесь разложите в стерилизованные банки и закрутите металлическими крышками.

Как и с чем подавать

Этот кетчуп отлично подойдет к ломтикам запеченного картофеля или картофелю фри. Он также прекрасно дополнит жареные колбаски или сосиски, стейки, курицу-гриль.

Еще один способ — использовать кетчуп как соус для пасты. Немного кетчупа можно добавить к овощному рагу или тушеным овощам, чтобы сделать их более ароматными и яркими.

Также из томатов на зиму можно приготовить еще один натуральный соус – аджику. Она получается в меру острой и очень ароматной. Рецептом домашней аджики ранее делился "Телеграф".

