Кетчуп з баклажанами та яблуками: рецепт домашнього соусу на зиму

Один раз спробувавши цей кетчуп, ви перестанете купувати соус у магазині.

Домашній кетчуп — це чудова альтернатива магазинним товарам, причому набагато корисніше. Тим більше якщо ви знаєте, як легко та просто приготувати такий натуральний кетчуп своїми руками. Сьогодні ми хочемо з вами поділитися рецептом домашнього кетчупу з баклажанами, перцем та кислими яблуками, який ми знайшли на сайті prostoway. Для його приготування вам знадобиться трохи продуктів і зовсім небагато часу.

Домашній кетчуп: рецепт

Інгредієнти:

Помідори – 2 кг

Цибуля – 3 шт. (великих)

Баклажани – 3 шт. (великих)

Солодкий перець – 5 шт.

Кислі яблука – 3 шт.

Спеції — гіркий перець, запашний перець, сіль, гвоздика, лавровий лист, цукор, часник

Оцет

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти наріжте довільними шматочками, складіть у каструлю і варіть на малому вогні 1 годину. Слідкуйте, щоб овочі не пристали на дно.

Після цього пропустіть ще гарячу масу через соковитискач.

Додайте в суміш, що вийшла: 1-2 шт. гіркого перцю, 2 ч. л. солі, 100 мл оцту, 5 шт. подрібненого запашного перцю, 5 шт. гвоздики, 5 шт. лаврового листа, 250 г цукру та 1 головку перемеленого часнику.

Все це проваріть протягом 30 хв. і гарячу суміш розкладіть у стерилізовані банки і закрутіть металевими кришками.

Як і з чим подавати

Цей кетчуп чудово підійде до скибочок запеченої картоплі або картоплі фрі. Він також прекрасно доповнить смажені ковбаски чи сосиски, стейки, курку-гриль.

Ще один спосіб — використовувати кетчуп як соус для пасти. Трохи кетчупу можна додати до овочевого рагу або тушкованих овочів, щоб зробити їх ароматнішими та яскравішими.

Також із томатів на зиму можна приготувати ще один натуральний соус – аджику. Вона виходить в міру гострою та дуже ароматною. Рецептом домашньої аджики раніше ділився "Телеграф".