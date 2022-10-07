Сытная закрутка с грибами и фасолью на зиму (видео)

В сезон морозов такую закуску можно подавать даже к праздничному столу

К зиме стоит заготовить не только плоды в банках по отдельности, а и различные салаты из овощей и специй. Один из сытных и вкусных вариантов – закрутка с овощами, грибами и фасолью.

Рецептом заготовки из шампиньонов и фасоли на зиму поделился кулинарный Ютуб-блог "Моє подвір'я". Готовится эта закрутка достаточно просто. Главное, чтобы фасоль не была сырой. Также для салата понадобятся лук, помидоры и чеснок.

Ингредиенты

Фасоль (сухая): 500 г

Лук репчатый: 500 г

Шампиньоны: 1 кг

Помидоры: 1 кг

Масло растительное для тушения лука 50 мл

Масло растительное в основное блюдо: 100 мл

Соль: 30 г (1 ст. ложка)

Сахар: 25 г (1 ст. ложка)

Чеснок (натертый): 20–25 г

Уксус 9%: 50 мл

Как закрыть вкусный салат с грибами и фасолью на зиму

Для приготовления берем 500 г фасоли, замачиваем на ночь. Утром отвариваем до готовности. 500 г лука нарезаем полукольцами, добавляем 50 мл растительного масла и тушим под крышкой. 1 кг шампиньонов нарезаем и поджариваем, добавляя чуть-чуть растительного масла. В кастрюлю выкладываем фасоль, грибы и лук. Добавляем стопку-стограммовку растительного масла, 1 ст. ложку соли (30 грамм), 1 ст. ложку сахара (25 грамм). 1 кг помидоров ошпариваем и снимаем кожицу, нарезаем четвертинками и выкладываем в кастрюлю. Ставим кастрюлю с овощами на огонь и тушим, помешивая, 15 минут (на маленьком огне). Добавляем 20-25 грамм натертого чеснока и 50 мл уксуса 9%. Вымешиваем и тушим еще 5 минут. Пробуем, заправляем по вкусу и накладываем в чистые банки. Стерилизуем 40 минут.

Как и с чем подавать

Грибы с фасолью в томатном соусе лучше всего подавать на стол как самостоятельную холодную закуску или гарнир к мясным блюдам. Кроме того, эту заготовку можно использовать как дополнение к супам — например, в качестве ингредиента для быстрого приготовления грибного супа.

