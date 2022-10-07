Ситна закрутка з грибами та квасолею на зиму (відео)

У сезон морозів таку закуску можна подавати навіть до святкового столу

До зими варто заготовити не лише плоди в банках окремо, а й різні салати з овочів та спецій. Один із ситних і смачних варіантів – закрутка з овочами, грибами та квасолею.

Рецептом заготівлі із шампіньйонів та квасолі на зиму поділився кулінарний Ютуб-блог "Моє подвір’я". Готується ця закрутка досить просто. Головне, щоб квасоля не була сирою. Також для салату знадобляться цибуля, помідори та часник.

Інгредієнти

Квасоля (суха): 500 г

Цибуля ріпчаста: 500 г

Печериці: 1 кг

Помідори: 1 кг

Олія рослинна для тушкування цибулі: 50 мл

Олія рослинна в основну страву: 100 мл

Сіль: 30 г (1 ст. ложка)

Цукор: 25 г (1 ст. ложка)

Часник (натертий): 20–25 г

Оцет 9%: 50 мл

Як закрити смачний салат з грибами та квасолею на зиму

Для приготування беремо 500 г квасолі, замочуємо на ніч. Вранці відварюємо до готовності. 500 г цибулі нарізаємо півкільцями, додаємо 50 мл олії і тушкуємо під кришкою. 1 кг печериць нарізаємо і підсмажуємо, додаючи трохи олії. У каструлю викладаємо квасолю, гриби та цибулю. Додаємо стопку-стограмівку олії, 1 ст. ложку солі (30 г), 1 ст. ложку цукру (25 г). 1 кг помідорів ошпарюємо і знімаємо шкірку, нарізаємо четвертинками і викладаємо в каструлю. Ставимо каструлю з овочами на вогонь і тушкуємо, помішуючи, 15 хвилин (на маленькому вогні). Додаємо 20-25 г натертого часнику і 50 мл оцту 9%. Вимішуємо і тушкуємо ще 5 хвилин. Пробуємо, заправляємо на смак і накладаємо в чисті банки. Стерилізуємо 40 хвилин.

Як і з чим подавати

Гриби з квасолею у томатному соусі найкраще подавати на стіл як самостійну холодну закуску або гарнір до м'ясних страв. Крім того, цю заготівлю можна використати як доповнення до супів — наприклад, як інгредієнт для швидкого приготування грибного супу.

