Хрустящие плацинды с тыквой: рецепт от Татьяны Литвиновой
Плацинды можно готовить как на сковороде, так и в духовке.
Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее поделилась рецептом баклажанов как грибов, рассказала своим подписчикам, как приготовить "самое осеннее блюдо" — молдавские хрустящие плацинды с тыквой.
Кулинар отмечает, что молдавские лепешки славятся своим тонким нежным тестом с хрустящей корочкой и разнообразной начинкой.
"Это блюдо родом из детства и абсолютный фаворит этой осени!" — описывает рецепт Литвинова, добавляя, что разнообразие вкусов в этом блюде на столько удачно, что просто невозможно остановится есть это блюдо.
Ингредиенты
Тесто
- Мука пшеничная — 300 г
- Вода теплая -150 г
- Масло растительное — 50 мл
- Соль — щепотка
Начинка
- Тыква — 500 г
- Цедра апельсина — 1 шт.
- Сахар — 100 г
- Масло сливочное — 50 г
Способ приготовления
- В горячую воду добавьте растительное масло, а затем вылейте это в муку и вымесите тесто — сначала лопаткой, а потом руками. Для того чтобы тесто было эластичным, его нужно поделить на три части, завернуть в пищевую пленку и оставить на полчаса.
- А пока приготовьте начинку: натрите на мелкую терку тыкву и апельсиновую цедру и хорошо перемешайте.
- Потом вернитесь к тесту — перед раскатыванием нужно смазать его растительным маслом, а после начинайте его раскатывать скалкой, а затем продолжайте вытягивать руками. Растягивайте до прозрачности, затем срезайте толстые края теста и смазывайте растопленным сливочным маслом.
- Начинку распределите ровным тонким слоем на одной половине теста и сверху немного присыпьте сахаром.
- Сверните плацинду рулетиком, а потом сформируйте улитку из этого тонкого рулетика.
- Выпекайте в духовке 10−15 минут.
Как приготовить хрустящие плацинды с тыквой: видеорецепт
Как и с чем подавать
Плацинды с тыквой традиционно подаются горячими или теплыми, прямо из духовки, чтобы можно было насладиться их хрустящей корочкой и начинкой.
Благодаря тыкве, цедре апельсина и сахару, эти плацинды идеально подходят к чаю, кофе или молоку в качестве сладкой выпечки. А еще их можно взять с собой в дорогу или на работу в качестве плотного перекуса.
Тыквенные плацинды можно есть со сметаной или йогуртом. Эти продукты добавят легкую кислинку, которая сбалансирует сладость тыквы. А если хотите больше сладости, можно слегка полить плацинды медом или кленовым сиропом после выпекания.
