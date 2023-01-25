Хрустящие плацинды с тыквой: рецепт от Татьяны Литвиновой

Плацинды можно готовить как на сковороде, так и в духовке.

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее поделилась рецептом баклажанов как грибов, рассказала своим подписчикам, как приготовить "самое осеннее блюдо" — молдавские хрустящие плацинды с тыквой.

Кулинар отмечает, что молдавские лепешки славятся своим тонким нежным тестом с хрустящей корочкой и разнообразной начинкой.

"Это блюдо родом из детства и абсолютный фаворит этой осени!" — описывает рецепт Литвинова, добавляя, что разнообразие вкусов в этом блюде на столько удачно, что просто невозможно остановится есть это блюдо.

Ингредиенты

Тесто

Мука пшеничная — 300 г

Вода теплая -150 г

Масло растительное — 50 мл

Соль — щепотка

Начинка

Тыква — 500 г

Цедра апельсина — 1 шт.

Сахар — 100 г

Масло сливочное — 50 г

Способ приготовления

В горячую воду добавьте растительное масло, а затем вылейте это в муку и вымесите тесто — сначала лопаткой, а потом руками. Для того чтобы тесто было эластичным, его нужно поделить на три части, завернуть в пищевую пленку и оставить на полчаса. А пока приготовьте начинку: натрите на мелкую терку тыкву и апельсиновую цедру и хорошо перемешайте. Потом вернитесь к тесту — перед раскатыванием нужно смазать его растительным маслом, а после начинайте его раскатывать скалкой, а затем продолжайте вытягивать руками. Растягивайте до прозрачности, затем срезайте толстые края теста и смазывайте растопленным сливочным маслом. Начинку распределите ровным тонким слоем на одной половине теста и сверху немного присыпьте сахаром. Сверните плацинду рулетиком, а потом сформируйте улитку из этого тонкого рулетика. Выпекайте в духовке 10−15 минут.

Как приготовить хрустящие плацинды с тыквой: видеорецепт

Как и с чем подавать

Плацинды с тыквой традиционно подаются горячими или теплыми, прямо из духовки, чтобы можно было насладиться их хрустящей корочкой и начинкой.

Благодаря тыкве, цедре апельсина и сахару, эти плацинды идеально подходят к чаю, кофе или молоку в качестве сладкой выпечки. А еще их можно взять с собой в дорогу или на работу в качестве плотного перекуса.

Тыквенные плацинды можно есть со сметаной или йогуртом. Эти продукты добавят легкую кислинку, которая сбалансирует сладость тыквы. А если хотите больше сладости, можно слегка полить плацинды медом или кленовым сиропом после выпекания.

