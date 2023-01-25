Хрусткі плацинди з гарбузом: рецепт від Тетяни Литвинової
Плацинди можна готувати як на сковороді, так і в духовці.
Екссуддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася рецептом баклажанів як грибів, розповіла своїм підписникам, як приготувати "саму осінню страву" — молдавські хрусткі плацинди з гарбузом.
Кулінар зазначає, що молдавські коржі славляться своїм тонким ніжним тістом з хрусткою скоринкою і різноманітною начинкою.
"Ця страва родом з дитинства і абсолютний фаворит цієї осені!" — описує рецепт Литвинова, додаючи, що різноманітність начинок в цій страві на стільки вдала, що просто неможливо зупиниться їсти її.
Інгредієнти
Тісто
- Борошно пшеничне — 300 г
- Вода тепла -150 г
- Олія — 50 мл
- Сіль — щіпка
Начинка
- Гарбуз — 500 г
- Цедра апельсина — 1 шт.
- Цукор — 100 г
- Масло вершкове — 50 г
Спосіб приготування
- У гарячу воду додайте олію, а потім вилийте це в борошно і вимісіть тісто — спочатку лопаткою, а потім руками. Для того, щоб тісто було еластичним, його потрібно поділити на три частини, загорнути в харчову плівку і залишити на пів години.
- А поки приготуйте начинку: натріть гарбуз і апельсинову цедру на дрібну тертку і добре перемішайте.
- Потім поверніться до тесту — перед розкочуванням потрібно змастити його олією, а потім починайте розкачувати качалкою, а потім продовжуйте витягувати руками. Розтягуйте до прозорості, потім зрізайте товсті краї тіста і змащуйте розтопленим вершковим маслом.
- Начинку розподіліть тонким рівним шаром на одній половині тіста і зверху трохи присипте цукром.
- Поверніть плацинду рулетиком, а потім сформуйте равлик з цього тонкого рулетика.
- Випікайте у духовці 10-15 хвилин.
Як приготувати хрусткі плацинди з гарбузом: відеорецепт
Як і з чим подавати
Плацинди з гарбузом традиційно подаються гарячими або теплими, прямо з духовки, щоб можна було насолодитися їхньою хрусткою скоринкою та соковитою начинкою.
Завдяки гарбузу, цедрі апельсина та цукру, ці плацинди ідеально пасують до чаю, кави чи молока як солодка випічка. А ще їх можна взяти з собою в дорогу або на роботу як ситний перекус.
Гарбузові плацинди можна їсти зі сметаною або йогуртом. Ці продукти додадуть легкої кислинки, яка збалансує солодкість гарбуза. А якщо бажаєте більше солодкості, можна злегка полити плацинди медом або кленовим сиропом після випікання.
