Mac and cheese просто тают во рту

Макароны – всегда беспроигрышный вариант, когда времени мало, а хочется чего-то по-настоящему сытного. Но если простые вареные уже приелись, стоит попробовать их в новом формате. Речь идет об американской классике, покорившей мир своей простотой – Мак энд чиз (Mac and cheese).

Приготовление макарон с густым соусом не займет много вашего времени, а все ингредиенты всегда найдутся в ближайшем магазине. Мы делимся рецептом от фудблогерши Анны (anny.cooking), который поможет вам приготовить насыщенный, кремовый Мак энд чиз в домашних условиях.

Как приготовить Мак энд чиз в домашних условиях

Ингредиенты на порцию для 2-х:

200 г макарон

30 г сливочного масла

1 ст.л. муки

250-300 мл молока

200 г твердого сыра (можно разные)

1/3 ч.л. соли, 1/2 ч.л. паприки, 1/2 ч.л. чеснока сухого

Приготовление:

Макароны отвариваем в подсоленной воде до готовности. Параллельно готовим соус. На умеренном огне растапливаем масло, добавляем муку, перемешиваем, постепенно вливаем молоко и доводим соус до загустения. Солим (если берете сыр Чеддер – можете дать буквально щепотку соли, потому что сам сыр достаточно соленый), добавляем паприку, сушеный чеснок, натертый сыр и провариваем вместе еще 2 минуты. Добавляем отварные сцеженные макароны, провариваем вместе еще одну минутку и вкушаем!

Как и с чем подавать

Мак энд чиз – это самодостаточное и очень сытное блюдо, поэтому оно не требует сложного гарнира. Подавайте его сразу после приготовления, пока соус остается максимально горячим и кремовым. Сверху блюдо можно посыпать щепоткой свежемолотого черного перца или паприкой для цвета и аромата.

