Не просто макароны с сыром, а королевское блюдо: готовится за 10 минут, а вкус непревзойденный (видео)
Mac and cheese просто тают во рту
Макароны – всегда беспроигрышный вариант, когда времени мало, а хочется чего-то по-настоящему сытного. Но если простые вареные уже приелись, стоит попробовать их в новом формате. Речь идет об американской классике, покорившей мир своей простотой – Мак энд чиз (Mac and cheese).
Приготовление макарон с густым соусом не займет много вашего времени, а все ингредиенты всегда найдутся в ближайшем магазине. Мы делимся рецептом от фудблогерши Анны (anny.cooking), который поможет вам приготовить насыщенный, кремовый Мак энд чиз в домашних условиях.
Как приготовить Мак энд чиз в домашних условиях
Ингредиенты на порцию для 2-х:
- 200 г макарон
- 30 г сливочного масла
- 1 ст.л. муки
- 250-300 мл молока
- 200 г твердого сыра (можно разные)
- 1/3 ч.л. соли, 1/2 ч.л. паприки, 1/2 ч.л. чеснока сухого
Приготовление:
- Макароны отвариваем в подсоленной воде до готовности.
- Параллельно готовим соус. На умеренном огне растапливаем масло, добавляем муку, перемешиваем, постепенно вливаем молоко и доводим соус до загустения.
- Солим (если берете сыр Чеддер – можете дать буквально щепотку соли, потому что сам сыр достаточно соленый), добавляем паприку, сушеный чеснок, натертый сыр и провариваем вместе еще 2 минуты.
- Добавляем отварные сцеженные макароны, провариваем вместе еще одну минутку и вкушаем!
Как и с чем подавать
Мак энд чиз – это самодостаточное и очень сытное блюдо, поэтому оно не требует сложного гарнира. Подавайте его сразу после приготовления, пока соус остается максимально горячим и кремовым. Сверху блюдо можно посыпать щепоткой свежемолотого черного перца или паприкой для цвета и аромата.
