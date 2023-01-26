Mac and cheese просто тануть в роті

Макарони – завжди безпрограшний варіант, коли часу обмаль, а хочеться чогось по-справжньому ситного. Але якщо прості варені вже приїлися, варто спробувати їх у новому форматі.

Мова йде про американську класику, яка підкорила світ своєю простотою – Мак енд чиз (Mac and cheese). Приготування макаронів з густим соусом не займе багато вашого часу, а усі інгредієнти завжди знайдуться у найближчому магазині. Ми ділимося рецептом від фудблогерки Анни (anny.cooking), який допоможе вам приготувати насичений, кремовий Мак енд чиз у домашніх умовах.

Як приготувати Мак енд чіз в домашніх умовах

Інгредієнти на порцію для 2-х:

200 г макарон

30 г вершкового масла

1 ст.л. борошна

250-300 мл молока

200 г твердого сиру (можна різні)

1/3 ч.л. солі, 1/2 ч.л. паприки, 1/2 ч.л. часнику сухого

Приготування:

Макарони відварюємо в підсоленій воді до готовності. Паралельно готуємо соус. На помірному вогні розтоплюємо масло, додаємо борошно, перемішуємо, поступово вливаємо молоко і доводимо соус до загустіння. Солимо (якщо берете сир Чеддер — можете дати буквально дрібку солі, бо сам сир достатньо солоний), додаємо паприку, сушений часник, натертий сир і проварюємо разом ще 2 хвилини. Додаємо відварені зціджені макарони, проварюємо разом ще одну хвилинку і смакуємо!

Як і з чим подавати

Мак енд чиз – це самодостатня і дуже ситна страва, тому вона не потребує складного гарніру. Подавайте її одразу після приготування, поки соус залишається максимально гарячим та кремовим. Зверху страву можна посипати дрібкою свіжомеленого чорного перцю або паприкою для кольору та аромату.

