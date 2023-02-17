Панкейки без молока: вкусный рецепт традиционных американских блинчиков

Готовятся просто и быстро, и являются отличным сытным завтраком или полдником

Если вы хотите внести разнообразие в привычное меню завтраков и заменить традиционные оладьи или блины чем-то новым, но при этом похожим, предлагаем вам приготовить американскую выпечку — панкейки. Они отличаются особой пышностью и нежностью.

Обычно панкейки готовят на молоке, кефире или простокваше. Но их можно приготовить и на воде, и при этом они получатся такими же воздушными, пышными и вкусными, пишет кулинарный блогер под ником kuhari.

Панкейки без молока: рецепт

Ингридиенты

Вода — 150 мл.

Куриное яйцо — 1 штука

Сахар — 3 чайные ложки

Соль — 2 щепотки

Мука пшеничная — 150 грамм

Разрыхлитель теста — 0,5 чайных ложки

Растительное масло — 2 ст. ложки

Способ приготовления:

Подготовьте продукты для приготовления панкейка. В миску разбейте куриное яйцо и взбейте яйцо венчиком. Влейте воду и снова все взбейте. Всыпьте просеянную муку, соль, сахар, разрыхлитель и снова хорошо перемешайте все ингредиенты. Добавьте любое растительное масло и еще раз перемешайте тесто. Хорошо разогрейте сковороду. Смазывать маслом ее не нужно. В центр сковороды выложите три столовых ложки теста. Пеките панкейк с одной стороны, пока верх не станет матовым. Затем переверните и жарьте с другой стороны.

Как и с чем подавать

Панкейки традиционно подают стопкой по 3-5 штук, чтобы они дольше оставались теплыми и выглядели более аппетитно. На верхний панкейк кладется кусочек сливочного масла и все обильно поливается кленовым сиропом. Сироп по желанию можно заменить медом, вареньем или сметаной. Также панкейки можно подавать со свежими ягодами и фруктами.

Панкейки отлично дополнят чашку кофе, чая или стакан теплого молока.

