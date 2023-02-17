Панкейки без молока: вкусный рецепт традиционных американских блинчиков
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 18993
Готовятся просто и быстро, и являются отличным сытным завтраком или полдником
Если вы хотите внести разнообразие в привычное меню завтраков и заменить традиционные оладьи или блины чем-то новым, но при этом похожим, предлагаем вам приготовить американскую выпечку — панкейки. Они отличаются особой пышностью и нежностью.
Обычно панкейки готовят на молоке, кефире или простокваше. Но их можно приготовить и на воде, и при этом они получатся такими же воздушными, пышными и вкусными, пишет кулинарный блогер под ником kuhari.
Панкейки без молока: рецепт
Ингридиенты
- Вода — 150 мл.
- Куриное яйцо — 1 штука
- Сахар — 3 чайные ложки
- Соль — 2 щепотки
- Мука пшеничная — 150 грамм
- Разрыхлитель теста — 0,5 чайных ложки
- Растительное масло — 2 ст. ложки
Способ приготовления:
- Подготовьте продукты для приготовления панкейка. В миску разбейте куриное яйцо и взбейте яйцо венчиком. Влейте воду и снова все взбейте.
- Всыпьте просеянную муку, соль, сахар, разрыхлитель и снова хорошо перемешайте все ингредиенты.
- Добавьте любое растительное масло и еще раз перемешайте тесто.
- Хорошо разогрейте сковороду. Смазывать маслом ее не нужно. В центр сковороды выложите три столовых ложки теста.
- Пеките панкейк с одной стороны, пока верх не станет матовым. Затем переверните и жарьте с другой стороны.
Как и с чем подавать
Панкейки традиционно подают стопкой по 3-5 штук, чтобы они дольше оставались теплыми и выглядели более аппетитно. На верхний панкейк кладется кусочек сливочного масла и все обильно поливается кленовым сиропом. Сироп по желанию можно заменить медом, вареньем или сметаной. Также панкейки можно подавать со свежими ягодами и фруктами.
Панкейки отлично дополнят чашку кофе, чая или стакан теплого молока.
Ранее "Телеграф" писал, как приготовить вкусные блины на дрожжах. По словам кулинара Евгения Клопотенко, в блюде получаются идеальные дырочки.