Панкейки без молока: смачний рецепт традиційних американських млинців

Готуються просто і швидко, і є чудовим ситним сніданком або полуденком

Якщо ви бажаєте урізноманітнити звичне меню сніданків та замінити традиційні оладки або млинці чимось новим, але при цьому схожим, пропонуємо вам приготувати американську випічку — панкейки. Вони вирізняються особливою пишністю та ніжністю.

Зазвичай панкейки готують на молоці, кефірі або кисляку. Але їх можна приготувати й на воді, і при цьому вони вийдуть такими ж повітряними, пишними та смачними, пише кулінарний блогер під ніком kuhari.

Панкейки без молока: рецепт

Інгредієнти

Вода — 150 мл.

Куряче яйце — 1 штука

Цукор — 3 чайні ложки

Сіль — 2 щіпки

Борошно пшеничне — 150 грам

Розпушувач тіста — 0,5 чайних ложки

Рослинна олія — 2 ст. ложки

Спосіб приготування:

Підготуйте продукти для приготування панкейку. У миску розбийте куряче яйце і збийте яйце віночком. Влийте воду і знову все збийте. Всипте борошно, що просіює, сіль, цукор, розпушувач і знову добре перемішайте всі інгредієнти. Додайте будь-яку олію і ще раз перемішайте тісто. Добре розігрійте сковороду. Змащувати олією її не потрібно. У центр сковороди викладіть три столові ложки тіста. Печіть панкейк з одного боку, поки верх не стане матовим. Потім переверніть і смажте з іншого боку.

Як і з чим подавати

Панкейки традиційно подають стопкою по 3-5 штук, щоб вони довше залишалися теплими та виглядали більш апетитно. На верхній панкейк кладеться шматочок вершкового масла і все щедро поливається кленовим сиропом. Сироп за бажанням можна замінити медом, варенням чи сметаною. Також панкейки можна подавати зі свіжими ягодами та фруктами. Панкейки чудово доповнять чашку кави, чаю або склянку теплого молока.

