Вяленый перец на зиму: простой рецепт

Такую закуску уплетут за секунду

Перец – это возможность бесконечно фантазировать. Из него можно приготовить колоссальное количество разнообразных блюд – от фаршированного перца до маринованных закусок на зиму.

Но сегодня мы приготовим совершенно необычное блюдо по рецепту "Школи життя" – вяленый перец на зиму. Для его приготовления вам не нужно будет суетиться по кухне, а в результате у вас получится шикарная закуска!

Как приготовить вяленый перец на зиму

Ингредиенты:

сладкий перец (мясистый и толстокожий) – 3 кг;

чеснок – 10-12 зубчиков;

острый перец – 2 небольшие стручки;

подсолнечное масло – 1 л.

В каждую баночку:

гвоздика – 2 шт.;

душистый перец – 5 шт.;

соль – 0,5 ч.л.;

сахар – 1 ч.л.;

свежемолотый кориандр – 0,5 ч.л.;

молодой кардамон – 0,5 ч.л.;

карри – 0,5 ч.л.;

зира – 1/4 ч.л.;

черный перец – 1/3 ч.л.;

бальзамический уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Перец моем, чистим и нарезаем на большие кусочки. Плотно укладываем перец на решетку сушилки или в духовку и вялим 7-9 часов при температуре 70 градусов. Готовый перец должен получиться мягкий, эластичный. В сухие чистые банки кладем гвоздику, душистый перец, чеснок в пластинах, чуть-чуть колец острого перца и максимально плотно укладываем слой вяленых перцев. Повторяем слои чеснока и перца до самого верха. Всыпаем в банку соль, сахар, молотый кориандр, молотый кардамон, щепотку карри, зиру, черный молотый перец и вливаем бальзамический уксус. Разогреваем подсолнечное масло без запаха до состояния первых пузырей и сразу заливаем его в банки до самого верха. Банки закручиваем крышками, встряхиваем и оставляем охлаждаться. Через неделю перец впитает в себя часть растительного масла. Доливаем холодное масло и убираем его на хранение.

Как и с чем подавать

Подавать вяленый перец можно в качестве закуски. Для этого его нужно просто выложить на тарелку и добавить немного раскрошенного сыра, такого как фета или козий.

Еще один вариант — добавлять вяленый перец в салаты. Он дополнит салат с руколой, помидорами черри и моцареллой. Или попробуйте сочетание с кускусом, нутом и свежим огурцом. А можно просто выложить перец на поджаренный кусочек хлеба и есть без других добавок.

Приготовьте гренки из белого хлеба по рецепту Телеграфа, положите на них мягкий сыр и вяленый перец и наслаждайтесь! Приятного аппетита!