Маринованный сладкий перец с яблоками на зиму

Если вы уже попробовали овощное ассорти, то самое время для новых экспериментов. Попробуйте салат из сладкого перца с яблоками — и он станет обязательным в вашем меню. Чтобы блюдо получилось еще вкуснее, выбирайте плотные, сочные яблоки и мясистый перец без повреждений. Для удобства во время приготовления заранее подготовьте все ингредиенты и стерилизуйте банки, а во время бланширования не переваривайте овощи – так они сохранят свой насыщенный цвет и легкую хрусткость.

В закуске по рецепту "Домашних заготовок" яблоки и перец насыщают друг друга собственным вкусом и ароматом. У вас получится оригинальное блюдо в пикантном маринаде. Попробуем?

Как приготовить маринованный сладкий перец с яблоками

Ингредиенты:

перец сладкий мясистый – 3 кг;

яблоки зеленые – 2 кг;

корица молотая – 3 ч. л.;

чеснок – 3 зубчика.

Для маринада на 1 л воды:

вода – 1 л;

сахар – 1 стакан;

уксус 6% – 300 мл;

соль – 1 ст. л.;

корица молотая – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Вымойте и очистите перец. Нарежьте их. Бланшируйте кусочки перца около 3 минут, затем откиньте на дуршлаг и охладите. Вымойте и разрежьте на четвертинки яблоки, удалите сердцевины с плодоножками. Каждую четвертинку яблока нарежьте еще на 3 части. Пересыпьте дольки яблок корицей и бланшируйте тоже около 3 минут. Охладите. Сложите яблоки и перец в стерильные сухие банки. Для приготовления маринада вскипятите воду, добавьте соль и сахар, добавьте корицу. Варите на малом огне до растворения сахара и соли. Добавьте уксус и снимите маринад с огня. Горячим маринадом залейте банки с салатом и пастеризуйте при 90 градусах банки вместимостью 500 мл – 20 минут, 1 л – 25 минут. Закатайте их, переверните вверх дном и накройте одеялом до полного остывания.

Как и с чем подавать

Салат из сладкого перца с яблоками станет прекрасной холодной закуской к мясу, птице или рыбе. Его также можно добавлять к запеченному картофелю, или гарнирам из круп. Перед подачей обязательно охладите закуску – тогда маринад станет более насыщенным, а вкус – ярче.

Приятного аппетита!