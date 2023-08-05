Маринованный сладкий перец с яблоками на зиму
Закрывайте много — съедят все еще до морозов
Если вы уже попробовали овощное ассорти, то самое время для новых экспериментов. Попробуйте салат из сладкого перца с яблоками — и он станет обязательным в вашем меню. Чтобы блюдо получилось еще вкуснее, выбирайте плотные, сочные яблоки и мясистый перец без повреждений. Для удобства во время приготовления заранее подготовьте все ингредиенты и стерилизуйте банки, а во время бланширования не переваривайте овощи – так они сохранят свой насыщенный цвет и легкую хрусткость.
В закуске по рецепту "Домашних заготовок" яблоки и перец насыщают друг друга собственным вкусом и ароматом. У вас получится оригинальное блюдо в пикантном маринаде. Попробуем?
Как приготовить маринованный сладкий перец с яблоками
Ингредиенты:
- перец сладкий мясистый – 3 кг;
- яблоки зеленые – 2 кг;
- корица молотая – 3 ч. л.;
- чеснок – 3 зубчика.
Для маринада на 1 л воды:
- вода – 1 л;
- сахар – 1 стакан;
- уксус 6% – 300 мл;
- соль – 1 ст. л.;
- корица молотая – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Вымойте и очистите перец. Нарежьте их. Бланшируйте кусочки перца около 3 минут, затем откиньте на дуршлаг и охладите.
- Вымойте и разрежьте на четвертинки яблоки, удалите сердцевины с плодоножками. Каждую четвертинку яблока нарежьте еще на 3 части. Пересыпьте дольки яблок корицей и бланшируйте тоже около 3 минут. Охладите.
- Сложите яблоки и перец в стерильные сухие банки.
- Для приготовления маринада вскипятите воду, добавьте соль и сахар, добавьте корицу. Варите на малом огне до растворения сахара и соли. Добавьте уксус и снимите маринад с огня.
- Горячим маринадом залейте банки с салатом и пастеризуйте при 90 градусах банки вместимостью 500 мл – 20 минут, 1 л – 25 минут.
- Закатайте их, переверните вверх дном и накройте одеялом до полного остывания.
Как и с чем подавать
Салат из сладкого перца с яблоками станет прекрасной холодной закуской к мясу, птице или рыбе. Его также можно добавлять к запеченному картофелю, или гарнирам из круп. Перед подачей обязательно охладите закуску – тогда маринад станет более насыщенным, а вкус – ярче.
Приятного аппетита!