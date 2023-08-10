В’ялений перець на зиму: простий рецепт

Таку закуску уплетуть за секунду

Перець – це можливість нескінченно фантазувати. З нього можна приготувати величезну кількість різноманітних страв – від фаршированого перцю до маринованих закусок на зиму.

Але сьогодні ми приготуємо незвичайну страву за рецептом "Школи життя" – в’ялений перець на зиму. Для його приготування вам не потрібно буде метушитися кухні, а в результаті у вас вийде шикарна закуска!

Як приготувати в’ялений перець на зиму

Інгредієнти:

солодкий перець (м’ясистий та товстошкірий) – 3 кг;

часник – 10-12 зубчиків;

гострий перець – 2 невеликі стручки;

соняшникова олія – 1 л.

У кожну баночку:

гвоздика – 2 шт.;

запашний перець – 5 шт.;

сіль — 0,5 ч.л.;

цукор — 1 ч.л.;

свіжомелений коріандр – 0,5 ч.л.;

молодий кардамон – 0,5 ч. л.;

карі — 0,5 ч.л.;

зіра — 1/4 ч.л.;

чорний перець – 1/3 ч. л.;

бальзамічний оцет – 1 ст.

Спосіб приготування:

Перець миємо, чистимо і нарізаємо на великі шматочки. Щільно укладаємо перець на решітку сушарки або в духовку і млявим 7-9 годин при температурі 70 градусів. Готовий перець має вийти м’який, еластичний. У сухі чисті банки кладемо гвоздику, запашний перець, часник у пластинах, трохи кілець гострого перцю і максимально щільно укладаємо шар в’ялених перців. Повторюємо шари часнику та перцю до самого верху. Всипаємо в банку сіль, цукор, мелений коріандр, мелений кардамон, щіпку карі, зіру, чорний мелений перець і вливаємо оцет бальзамічний. Розігріваємо соняшникову олію без запаху до стану перших бульбашок і одразу заливаємо її в банки до самого верху. Банки закручуємо кришками, струшуємо та залишаємо охолоджуватися. Через тиждень перець вбере в себе частину рослинної олії. Доливаємо холодну олію та прибираємо її на зберігання.

Як і з чим подавати

Подавати в'ялений перець можна як закуску. Для цього його потрібно просто викласти на тарілку та додати трохи розкришеного сиру, наприклад, фети або козячого.

Інший варіант — додавати в'ялений перець у салати. Він доповнить салат з руколою, помідорами чері та моцарелою. Або спробуйте поєднання з кускусом, нутом і свіжим огірком. А можна просто викласти перець на підсмажений шматочок хліба й їсти без інших додатків.

Приготуйте грінки з білого хліба за рецептом, покладіть на них м’який сир і в’ялений перець і насолоджуйтесь! Смачного!