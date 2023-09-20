Укр

Рецепт грибной юшки по-гуцульски

Елена Мазун ,
Вы не оторветесь, пока все не съедите
Вы не оторветесь, пока все не съедите. Фото ivona.ua

Ваши близкие будут просить этот суп постоянно

Любите закарпатскую кухню и уже успели приготовить вкуснейшие лангоши? Тогда вам просто необходимо приготовить грибную юшку по гуцульскому рецепту.

Традиционное блюдо украинской кухни насытит ваш организм полезными веществами. Вы с удовольствием насладитесь богатым и насыщенным вкусом юшки по рецепту Barabolya. Она отлично подойдет для повседневного ужина или праздничного стола.

Как приготовить грибную юшку по-гуцульски

Ингредиенты

  • сушеные грибы — 100 г (боровики, подберезовики или опята);
  • большая луковица — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • сельдерей — 2 стебля;
  • растительное масло — 3 ст.л.;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • свежая зелень — для украшения (укроп, петрушка).

Способ приготовления

  1. Грибы тщательно помойте под холодной водой, чтобы удалить с грибов любые остатки песка и грязи. Замочите их в теплой воде на 1 — 2 часа — они должны стать мягкими. После воду слейте, нарежьте грибы небольшими кусочками.
  2. В большой кастрюле нагрейте немного растительного масла, обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте нарезанные морковь и сельдерей, обжаривайте все в течение нескольких минут. Добавьте нарезанные грибы, готовьте в течение нескольких минут.
  3. В кастрюлю налейте воду так, чтобы покрыть ингредиенты. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и любимые специи.
  4. Доведите юшку до кипения, уменьшите огонь до минимума и тушите на низком огне час. Когда блюдо достигнет нужной консистенции, удалите лавровый лист и подавайте к столу.

Как и с чем подавать

Грибная юшка по-гуцульски — это самодостаточное, сытное и ароматное блюдо. Его нужно подавать на стол горячим. Перед подачей украсьте юшку свежей зеленью, чтобы добавить яркости и свежей нотки.

Традиционно к этой юшке подают пампушки с чесноком или просто ломти свежего ржаного хлеба — идеально, чтобы обмакивать их в густой наваристый бульон.

Рекомендуем приготовить жареный картофель по-закарпатски по рецепту "Телеграфа". Вы точно удивите своих близких.

